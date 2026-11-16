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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 14:20

Los veteranos Rolling Stones y Paul McCartney reciben nominaciones a los Grammy 2027

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Los Ángeles (EE.UU.), 16 nov (EFE).- Los veteranos Rolling Stones y Paul McCartney, dos de los nombres más influyentes de la música británica, figuran entre los nominados a los Grammy 2027.

Por EFE
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La banda liderada por Mick Jagger aspira al premio a mejor álbum de rock por 'Foreign Tongues', categoría en la que se medirá con 'Vol. II', de Angine de Poitrine -nominados a mejor nuevo artista-; 'Your Favourite Toy', de Foo Fighters; 'The Wow! Signal', de Muse y 'Frozen Charlotte', de Jack White.

Los Rolling Stones también figuran entre los candidatos a mejor interpretación de rock con 'In the Stars', que competirá con 'Trinidad', de Geese, y 'Sarniezz', este último también nominado a mejor artista nuevo.

La categoría incluye a Phoebe Bridgers, con 'Lost Boys', y a Olivia Rodrigo, con 'What's Wrong With Me?', en la que participa otro veterano del rock británico, Robert Smith, líder de The Cure.

Por su parte, el exbeatle obtuvo nominaciones a mejor álbum vocal de pop tradicional por 'The Boys of Dungeon Lane'; a mejor película musical por del director 'Man on the Run', dirigida por Morgan Neville, y mejor grabación de audiolibro, narración y cuento por 'Man on the Run'.

La última vez que McCartney estuvo nominado a los Grammy fue en 2025 junto con The Beatles a mejor actuación de rock por 'Now and Then', que le otorgó el gramófono dorado número 19 de su carrera.

Por su parte, los Rolling Stones ganaron su cuatro Grammy en 2025 a mejor álbum de rock por 'Hackney Diamonds'.

Los ganadores de la 69ª edición de los Grammy se darán a conocer el 7 de febrero de 2027 en una ceremonia en Los Ángeles.

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