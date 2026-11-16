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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 14:00

Madonna regresa a los Grammy tras 16 años sin recibir una nominación

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Los Ángeles (EE.UU.), 16 nov (EFE).- Madonna regresará a la 69ª edición de los Grammy como candidata en cuatro categorías, 16 años después de su última nominación, según el anuncio realizado este lunes por la Academia de la Grabación.

Por EFE
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La Reina del Pop está nominada en los apartados a mejor álbum de música dance/electrónica por 'Confessions II', mejor grabación de música dance/electrónica por 'I Feel So Free' y mejor grabación de pop dance por 'Danceteria'.

También aspira a mejor interpretación de dúo/grupo pop, por su colaboración con Sabrina Carpenter por 'Bring Your Love'.

No obstante, Madonna quedó fuera de las categorías más importantes de la ceremonia, las de álbum, grabación y canción del año, según las nominaciones anunciadas en las cien categorías que premian los GRammy.

Además, su colaboración 'Love Sensation', con Kylie Minogue, consiguió una nominación a la mejor grabación remezclada, pero se le atribuye a Stuart Price, productor de su último álbum.

La cantante de 68 años no recibía una nominación a estos galardones, considerados los más importantes de la industria musical, desde 2010, cuando 'Celebration' fue candidato a mejor grabación dance.

Su último Grammy lo obtuvo en 2008, en la categoría de mejor video musical de formato largo, por 'The Confessions Tour' y, en total, la interprete neoyorquina cuenta con siete gramófonos dorados en toda su carrera.

'Confessions II' llega veinte años después de 'Confessions on the Dance Floor', con el que Madonna exploró el dance-pop y que ahora retoma en esta nueva entrega, en la que reivindica el poder liberador de la pista de baile.

La artista acompañó el lanzamiento del álbum con un cortometraje que reúne a figuras de distintas disciplinas, entre ellas Sabrina Carpenter, la supermodelo Kate Moss y el actor Benedict Cumberbatch.

Los ganadores de la 69ª edición de los Grammy se darán a conocer el 7 de febrero de 2027 en una ceremonia en Los Ángeles.

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