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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 15:45

Más de 11.000 migrantes irregulares llegan a las islas españolas de Canarias en noviembre

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Madrid, 16 nov (EFE).- Las islas atlánticas españolas de Canarias recibieron 11.037 inmigrantes irregulares la primera quincena de noviembre, unos datos que confirman el fuerte repunte de llegadas desde el mes de octubre, cuando accedieron 6.194 personas por vía marítima, según el último informe del Ministerio español del Interior.

Por EFE
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Los de noviembre llegaron en más de un centenar de barcazas, mayoritariamente a la isla de El Hierro, procedentes de países africanos subsaharianos.

Solo el sábado pasado, según datos recopilados por EFE, Canarias batió el récord de inmigrantes irregulares arribados en un una única jornada: 1.580 personas en 15 embarcaciones rescatadas desde tres islas, además de 1.467 el domingo. Este mismo lunes llegaron a El Hierro 246 inmigrantes en dos embarcaciones precarias.

La llegada ha provocado que el gobierno regional de Canarias tutele actualmente a 3.313 menores extranjeros no acompañados, con la incorporación de 835 nuevas acogidas en los primeros dieciséis días de noviembre, informaron las autoridades locales.

El informe ministerial refleja un cambio drástico de tendencia. En comparación con el año pasado, desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre, han alcanzando el archipiélago español 24.364 personas, un 65,9 % más que en 2025.

En la primera mitad de año, las llegadas a Canarias descendieron un 67,2 % respecto al año anterior.

Sobre los datos de toda España, el informe acredita una subida del 39,4 % respecto al año pasado, tras alcanzar el país de forma irregular 44.238 personas, la mayoría, 39.445, por vía marítima.

Los datos no incluyen, sin embargo, la entrada masiva del 30 y 31 de julio pasado desde Marruecos en la ciudad fronteriza española de Ceuta.

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