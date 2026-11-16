Más de 200 legisladores de todo el mundo buscan en Kenia soluciones contra el hambre

El foro se celebra en el Parlamento keniano hasta este martes y ha sido organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y Kenia.

"El mundo ya produce alimentos suficientes para alimentar a toda la población. Durante décadas, el hambre no se ha debido tanto a una escasez absoluta como a las decisiones que tomamos: a qué destinamos fondos, qué construimos, a quién protegemos y qué oportunidades creamos", afirmó el presidente de Kenia, William Ruto, en la apertura de la reunión.

"Si el hambre está determinada por las decisiones públicas, acabar con ella requiere legislación, presupuestos y supervisión. Estas son algunas de las responsabilidades fundamentales de los parlamentos", añadió.

Ruto subrayó que África "sigue siendo el continente más gravemente afectado, con 309 millones de personas que padecen hambre, uno de cada cinco africanos", pero reivindicó que África "no debe ser vista simplemente como el continente donde el hambre es más aguda, sino como una parte indispensable de la solución global".

Así, argumentó que África cuenta "con más del 60 % de la tierra cultivable que queda sin explotar en el mundo, la población más joven del planeta e inmensos recursos de energía renovable".

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Por su lado, el director general adjunto de la FAO, Maurizio Martina, destacó que en los parlamentos "es donde los compromisos políticos se convierten en leyes" y defendió que "el hambre no es inevitable".

"La siguiente etapa de nuestro trabajo no puede limitarse únicamente a producir más alimentos. Debe consistir también en garantizar que las personas puedan acceder y permitirse dietas saludables y construir a la vez sistemas agroalimentarios más eficientes, más resilientes y sostenibles", algo en lo que "los parlamentarios pueden marcar una diferencia decisiva", afirmó.

También participó en la ceremonia Rolando González, diputado cubano y presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), quien destacó "la importancia de profundizar las alianzas parlamentarias a nivel regional y global, incluyendo la articulación entre América Latina y el Caribe y África".

Según González, el PARLATINO instó, entre otros asuntos, a que "en el marco de la adopción de sanciones o medidas coercitivas unilaterales, se tome en consideración sus impactos humanitarios, en particular en lo relativo al acceso a alimentos básicos y esenciales".

Por su parte, el embajador de España en Kenia, Jaime Moreno Bau, reafirmó el apoyo español a la cumbre a través de la Aecid, por una "convicción profunda" de que "la lucha contra el hambre requiere instituciones sólidas, marcos legislativos eficaces y una cooperación internacional basada en la confianza y las responsabilidades compartidas".

Bau aseveró que la "acción colectiva" es necesaria "en un contexto internacional complejo", mientras muchas personas siguen sufriendo hambre por "los efectos del cambio climático, la degradación de los recursos naturales, los conflictos armados, las crisis económicas y las desigualdades persistentes".

"Para España, el fortalecimiento de la asociación entre África y Europa constituye una prioridad estratégica", concluyó.

Nairobi acoge la tercera cumbre de este tipo, después de la primera que tuvo lugar en Madrid (España) en 2018, con una declaración conjunta; y la segunda, en Valparaíso (Chile) en 2023, cuando los legisladores firmaron el primer Pacto Parlamentario Mundial Contra el Hambre y la Malnutrición.