ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 14:05

Michelle Obama optará a su tercer Grammy, por el audiolibro de 'The Look'

Imagen sin descripción

Redacción Internacional, 16 nov (EFE).- Michelle Obama se hizo este lunes con su tercera nominación al Grammy, en este caso por mejor audiolibro, narración y grabación de relatos, por 'The Look', una obra en la que recorre su estilo a través de más de 200 fotografías.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Obama competirá por el Grammy nada menos que con Paul McCartney, que junto a Morgan Neville ha sido nominado por la narración del documental 'The Man on the Run', que cuenta su vida tras la separación de The Beatles.

También está nominada en esta categoría la fallecida Dolly Parton, por el audiolibro de 'Star of the Show: My Life on Stage', el cierre de su trilogía fotográfica con la que recorrió toda su carrera y que se publicó en noviembre de 2025, nueve meses antes de su muerte.

Otro nominada en esta categoría es el actor Michael J.Fox, que cuenta la historia detrás del rodaje de 'Regreso al futuro' ('Back to the Future') en 'Future Boy'.

De ganarlo, será el tercer Grammy para Obama, que ya lo ganó en 2020, a mejor audiolibro, por sus memorias, 'Becoming', y en 2025 por 'The Light We Carry'.

Y además superaría a su marido, el expresidente estadounidense Barack Obama, que cuenta con dos Grammy a mejor álbum hablado: en 2008, por 'The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream', y en 2006 por 'Dreams From My Father (Senator Barack Obama)'.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
03
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
04
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
05
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más

Te puede interesar