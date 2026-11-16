En su informe de perspectivas bancarias para 2027, publicado este lunes, ubica a los tres socios comerciales en la categoría Baa de su indicador de riesgo político, junto con Brasil, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros.

La evaluación coincide con los preparativos de la revisión anual de 2027 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), después de que Washington no aceptara extenderlo por otros 16 años durante la primera revisión conjunta, el 1 de julio de 2026.

Los socios realizarán revisiones anuales hasta 2036, o bien acordar su extensión por otros 16 años más.

La Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) abrió una consulta pública para la revisión de 2027, con plazo hasta el 12 de enero próximo, que incluye cuestiones sobre el clima de inversión y la seguridad económica regional.

En ese entorno internacional, Moody’s advierte que las disputas comerciales y los conflictos regionales pueden contener la demanda de préstamos y deteriorar la calidad de las carteras bancarias.

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Los costos energéticos y las interrupciones de suministros también pueden debilitar la capacidad de pago de los prestatarios y elevar los gastos operativos y de financiamiento de las entidades.

Pese a estas presiones, mantiene una perspectiva estable para la banca mundial en 2027, respaldada por su capitalización, liquidez, depósitos y rentabilidad.

En el ámbito global, Moody’s también alerta de que el aumento del endeudamiento público y de los rendimientos soberanos puede encarecer la financiación bancaria y reducir el valor de los bonos que mantienen las entidades.

Un menor margen fiscal puede limitar el respaldo gubernamental a bancos en dificultades, mientras los ajustes presupuestarios y el menor crecimiento debilitan la demanda crediticia.

Además, empresas y hogares deben refinanciar deudas contratadas cuando las tasas eran menores, lo que presiona su capacidad de pago.

La agencia no identifica como principal riesgo una ola generalizada de impagos, sino reestructuraciones prolongadas, extensiones de vencimientos e incumplimientos diferidos que mantengan elevados los costos crediticios.