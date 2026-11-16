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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:30

Muere un segundo trabajador durante las protestas del sector textil en Bangladés

Imagen sin descripción

Daca, 16 nov (EFE).- La muerte este lunes de un joven tras doce días hospitalizado eleva a dos las víctimas mortales durante las protestas que llevan semanas sacudiendo el sector textil de Bangladés para exigir aumentos salariales, un conflicto que mantiene decenas de fábricas paralizadas y disturbios en las calles.

Por EFE
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Mohammad Selim, de 23 años, falleció alrededor de las tres de la madrugada mientras recibía tratamiento en el Hospital del Colegio Médico de Daca, donde había sido ingresado con heridas críticas sufridas en un ataque el pasado 4 de noviembre en Ashulia, un centro industrial a las afueras de la capital confirmó a EFE el superintendente de la Policía Industrial de la zona, Mominul Islam Bhuiyan.

Las autoridades han identificado a varios agresores y arrestado a algunos de ellos.

Selim es el segundo trabajador que muere a causa de la violencia vinculada a los disturbios que comenzaron a finales de octubre, cuando los empleados salieron a las calles para exigir un salario mínimo mensual de 30.000 takas (unos 244 dólares)y y el fin de las precarias condiciones laborales que sufren en las fábricas.

Otro trabajador de 35 años, empleado en Layla Styles Limited, falleció el 4 de noviembre tras ser agredido por un grupo de personas en otra zona industrial, Gazipur.

El superintendente policial indicó este lunes que la producción sigue suspendida en al menos 40 fábricas de la zona y que los trabajadores salieron a la calle en Ashulia, después de que se pospusiera una reunión programada de la junta salarial formada por el Gobierno.

El conflicto comenzó a finales de octubre, cuando miles de trabajadores iniciaron protestas para exigir un salario mínimo de 30.000 takas mensuales (unos 245 dólares o 218 euros), frente a las 12.500 takas (102 dólares o 91 euros) actuales, además de otras mejoras laborales.

Bangladés es uno de los principales exportadores mundiales de prendas de vestir y su industria de confección emplea a unos cuatro millones de trabajadores, en su mayoría mujeres, por lo que la prolongación del conflicto amenaza la producción de un sector clave para la economía nacional.

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