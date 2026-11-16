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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:05

Mueren al menos 17 personas en dos tiroteos en Sudáfrica

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Nairobi, 16 nov (EFE).- Al menos 17 personas murieron en dos tiroteos en una ciudad del este de Sudáfrica y en un asentamiento informal cerca de la capital, Pretoria, informó este lunes el Servicio de Policía sudafricano (SAPS, en inglés).

Por EFE
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Los dos incidentes ocurrieron el domingo por la noche, según precisó el SAPS en dos comunicados diferentes.

"La Policía de Atteridgeville respondió a un incidente de tiroteo donde nueve personas fueron asesinadas a tiros. Se informa que el incidente ocurrió entre las 22:00 horas (20:00 GMT) y las 23:00 horas (21:00 GMT) del 15 de noviembre de 2026 en el asentamiento informal de Jeffsville", cerca de Pretoria, afirmó.

Entre las víctimas mortales se encuentran seis hombres y tres mujeres, y fueron hallados dentro de una chabola de cuatro habitaciones con heridas de bala.

Los agentes ya investigan los motivos del tiroteo, sin que se hayan producido detenciones hasta ahora.

El segundo tiroteo ocurrió en una carretera en la localidad de Sweetwaters, a las afueras de la ciudad de Pietermaritzburg (este), capital provincial de KwaZulu-Natal y segunda ciudad más grande de esa provincia después de Durban.

"La Policía acudió tras recibir avisos de un tiroteo y, cuando llegó al lugar de los hechos, encontró un vehículo blanco de siete plazas acribillado a balazos", relató el SAPS.

En el interior del vehículo, los agentes encontraron ocho hombres de entre 20 y 30 años con múltiples heridas de bala y cuyo fallecimiento se certificó en el lugar de los hechos.

Además, hallaron dos armas de fuego con catorce cartuchos y una pistola de fogueo.

Una de las armas se encontraba denunciada como robada en el asentamiento rural de Highflats, también en KwaZulu-Natal, y otra pertenece a una empresa de seguridad en la provincia norteña de Gauteng, que no fue reportada como sustraída.

El vehículo pertenece a una persona residente en la localidad de Verulam, situada a unos 100 kilómetros de Pietermaritzburg, y era usado como un vehículo de transporte compartido.

Las fuerzas de seguridad precisaron que se "están recabando pruebas para esclarecer el posible motivo de los asesinatos y la identidad de los sospechosos".

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.

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