"El cuadro clínico de los privados de libertad se ha agravado drásticamente", aseveró la organización no gubernamental en la red social X.

Señaló que, según información recopilada hasta este domingo, los huelguistas han sufrido descompensaciones, dolores estomacales, mareos, náuseas, debilidad y desorientación, además de complicaciones por patologías previas en al menos 18 de ellos, como hipertensión, diabetes y arritmias cardíacas.

Los militares también exigen el cese de los retardos procesales y la revisión de sus expedientes.

JEP indicó que el caso más crítico es el de Luis Alfredo Lobo Medina, quien "debió ser evacuado de emergencia a un hospital el 14 de noviembre y posteriormente retornado al penal".

Por otra parte, las dos mujeres detenidas "solicitaron con urgencia agua potable, sueros de hidratación, protectores gástricos y evaluación médica presencial", según la organización.

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"Familiares y ONG denunciaron el fin de semana que, como medida de presión tras el inicio de la huelga, se ordenó cerrar el acceso entre la torre y el patio, dejando a los protestantes sin acceso a agua potable ni a los baños", señaló JEP.

Además, prosiguió, las autoridades "suspendieron las visitas para la totalidad de los 235 detenidos en Ramo Verde y desplegaron efectivos antimotines tras registrarse un cacerolazo interno".

La organización exige "atención médica inmediata e independiente, el restablecimiento de condiciones básicas de supervivencia y que los militares sean incluidos en eventuales excarcelaciones".

El viernes, Human Rights Watch (HRW) informó de que ha recibido "reportes preocupantes" sobre la situación de los reclusos.

"Urge verificar su salud y garantizar atención médica, agua, y visitas", publicó en X la directora de la división de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien pidió la liberación "cuanto antes" de "todas las personas detenidas arbitrariamente".

El pasado sábado, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado difundió en redes sociales una carta firmada por más de 150 militares presos en Ramo Verde en la que dicen vivir una "situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica", debido a "la inobservancia y violación sistemática" de sus "garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso".

En el documento, plantean la opción de conceder la libertad en el exilio a los militares detenidos por razones políticas, para lo que solicitan el apoyo de Noruega y "demás países".