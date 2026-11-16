ONU pide a Siria avanzar en rendición de cuentas antes de aniversario de caída de Al Asad

"Se están realizando esfuerzos considerables, aunque se necesitan muchos más para garantizar una transición satisfactoria. Los avances en el desarrollo de las instituciones estatales deberán ir acompañados de progresos tangibles en materia de participación política, rendición de cuentas y recuperación económica y reconstrucción que beneficien a todos los sirios", declaró Cordone en una sesión del Consejo de Seguridad.

Igual que hizo el secretario general, António Guterres, en su viaje a Siria, el enviado especial aseguró que el apoyo de la comunidad internacional es "imprescindible" para reconstruirse.

También celebró que la semana pasada se presentara formalmente ante la Asamblea del Pueblo el proyecto de ley de justicia transicional, pero advirtió de que la rendición de cuentas debe aplicarse a los crímenes con independencia de quiénes sean sus autores o sus víctimas.

Aun así, reconoció que su aprobación supondría otro hito clave de la transición.

Según dijo, la ONU está colaborando estrechamente con las autoridades sirias y prevé hacerlo cada vez más desde Damasco.

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El próximo 8 de diciembre se cumple dos años desde que Al Assad fuera derrocado. Desde entonces, la ONU ha reconocido que el gobierno de transición, dirigido por Ahmed al-Charaa, ha logrado avances en la construcción de las instituciones del Estado, aunque ha insistido en que deben ir acompañados de una mayor participación política.

Cordone también reclamó "claridad sobre los procedimientos y los plazos" para preparar una Constitución permanente y unas elecciones "creíbles e inclusivas".

"Espero que los sirios de distintos orígenes políticos, geográficos y sociales tengan oportunidades de participar en estos procesos fundamentales", añadió.