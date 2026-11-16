Oposición pide examinar el papel de Oficina de Netanyahu en polémica de fraude electoral

Este mismo lunes, la Lista Conjunta pidió la creación de una comisión estatal de investigación sobre la presunta transferencia de información de la Oficina del primer ministro a la Policía de Israel antes de los comicios, lo que habría desencadenado dichas detenciones, según reveló anoche un reportaje del Canal 12.

"Ayer, todo el país se dio cuenta de que se había cruzado una línea roja más, dejando al descubierto el verdadero intento del primer ministro y de su Oficina de robar las elecciones", afirmó hoy en la Knéset Yusef Yabarín, presidente de la Lista Conjunta, tras solicitar que se examine también el papel de la Policía y el servicio de inteligencia interior Shin Bet.

Por su parte, el Ministerio de Justicia anunció en un comunicado que el asesor jurídico del Gobierno y la fiscal general se reunirán para tratar este asunto, y anunció que ambos habían solicitado a la Policía israelí que detenga su "investigación interna" hasta que el asunto "se coordine de manera ordenada y se decida el formato adecuado para la investigación".

La Lista Conjunta presentó una segunda petición ante la Fiscalía: que se abra una investigación penal contra el propio Netanyahu.

En la misma línea, el líder opositor Gadi Eisenkot, del partido Yashar! y quien trata de formar un nuevo gobierno, tildó a Netanyahu de "amenaza real, directa e inmediata para la democracia israelí" y anunció que promoverá una investigación.

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Las declaraciones se producen en medio de contactos políticos entre el Likud de Netanyahu y Yashar! para la formación de un Gobierno de unidad con la participación de ambos, algo que ahora se atisba incluso más lejano.

El pasado jueves, Eisenkot se reunió con Netanyahu durante unas dos horas para recibir información sobre los "desafíos diplomáticos y de seguridad" de Israel. Dos días después, representantes de Likud y Yashar! mantuvieron un encuentro para explorar una posible coalición, sin partidos integrados por las formaciones de palestinos ciudadanos de Israel.

Según reveló ayer domingo el Canal 12, el jefe de gabinete de Netanyahu habría trasladado a la Policía información que condujo al arresto de tres integrantes de Raam, acusados sin pruebas de fraude electoral y que posteriormente fueron puestos en libertad.

La Policía israelí anunció este lunes la apertura de una investigación interna sobre dicha actuación, mientras que la Fiscalía examina si la información que motivó las detenciones fue usada deliberadamente para desacreditar los resultados de los comicios, según medios israelíes.

El líder de Raam, Mansour Abás, denunció hoy que las acusaciones de fraude lanzadas por el Likud antes del cierre de las urnas perjudicaron electoralmente a su formación, alegando que perdieron miles de votos.

"Esta revelación aporta, sin duda, pruebas contundentes de un daño a la democracia", afirmó Abás, quien defendió que su partido opera dentro del sistema político conforme a las normas democráticas y electorales.

El Likud rechazó las acusaciones y consideró "un absurdo" la información del Canal 12, según un comunicado en el que sostuvo que se trata de un intento tanto de la izquierda como de los medios de comunicación de impedir la unidad nacional y favorecer a partidos que, según ellos, "apoyan el terrorismo".

Ya el 27 de octubre, el día de los comicios, Netanyahu difundió un vídeo sobre las detenciones de los miembros de Raam y aseveró que los partidos árabes intentaban "robar las elecciones". Al día siguiente, el Likud reiteró el reclamo y emplearon el término 'Raamgate'.

Posteriormente, el presidente de la Comisión Electoral Central israelí (CEC), el juez Noam Sohlberg, pidió al Shin Bet investigar una posible injerencia extranjera, si bien ya el 4 de noviembre la CEC aseguró que no existían "irregularidades" que hubieran comprometido el resultado electoral.