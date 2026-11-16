El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, señaló que se "requiere de manera inmediata que todas las instituciones públicas y privadas regionales" pongan a disposición del Ministerio de Salud "los recursos físicos y humanos necesarios para ejecutar el plan adjunto de prevención, contención, control y eliminación de la enfermedad".

La cartera de Salud tomó la decisión después de registrar varios casos en una área de Ciudad de Panamá "que no es la zona endémica", por lo que se estableció un cerco epidemiológico en la capital así como se ordenó ejecutar un plan para ir reduciendo los contagios.

El pasado 15 de octubre las autoridades panameñas informaron de 34 casos de malaria en las inmediaciones de Merca Panamá, el principal mercado de frutas y verduras del país donde se estableció hoy el cerco, sin saber el origen de la transmisión pero que, según aseguraron, estaba bajo control.

El Ministerio de Salud de Panamá ya tiene contabilizados este lunes 6.727 casos en varias provincias y comarcas indígenas: 3.053 en Panamá Este (cerca de la capital); 2.016 Guna Yala (Caribe), 1.162 en Darién (frontera con Colombia), 214 en la capital, 145 en la comarca Ngäbe Buglé (cerca de Costa Rica), 79 en Panamá Oeste (contigua a la capital) y 58 casos en Veraguas (zona rural en el centro del país), según la información oficial.

La alerta sanitaria "instruye a las autoridades públicas y privadas regionales de salud para que, en coordinación con las autoridades municipales, locales y los estamentos de seguridad, apliquen las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las normas sanitarias vigentes y lo dispuesto en la presente resolución", según la cartera de Salud.

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Las autoridades sanitarias piden a la población que de presentar "algún tipo de síntomas como dolor de cabeza, escalofríos y fiebre, acudir a las instalaciones de salud para recibir atención médica y descartar que no sea malaria".

Así como usar "repelente contra mosquitos, vestir ropa que cubra brazos y piernas, especialmente durante la noche, evitar permanecer en áreas con abundante vegetación, eliminar acumulaciones de agua y mantener limpios los alrededores".

Panamá ya ha registrado en el pasado brotes de malaria, una enfermedad que puede ser mortal causada por la picadura de un mosquito, en zonas selváticas fronterizas con otros países como Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé (con Costa Rica) o Guna Yala y Darién (límite con Colombia).