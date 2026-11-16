Los hechos investigados ocurrieron "entre diciembre de 2025 y enero de 2026" en la periferia de la capital, en zonas como Albrook donde se encuentra un pequeño aeropuerto de vuelos internos, según informó la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, los incidentes se registraban en las primeras horas de la mañana, cuando las víctimas abordaban el vehículo para trasladarse a sus lugares de trabajo. Las autoridades añadieron que el detenido aprovechaba "el paso por zonas solitarias" para cometer los delitos.

Durante las audiencias, la Fiscalía presentó las evidencias relacionadas con los cinco casos y formuló cargos contra el imputado por los delitos de violación agravada y robo agravado.

Tras evaluar los argumentos de las partes, un juez de garantías ordenó la detención provisional del sospechoso mientras continúan las investigaciones.

Este caso se produce en un contexto en el que Panamá contabilizó 4.771 denuncias por violación y otros delitos sexuales entre enero y septiembre de 2026, según estadísticas del Ministerio Público, frente a los 5.883 casos de todo 2025.

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El pasado septiembre la Fiscalía de Panamá detalló que de las 4.599 denuncias de abuso sexual que habían recibido entre enero y agosto, en el 78 % de los casos la supuesta víctima era un menor de edad.