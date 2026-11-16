La misión técnica evaluó e inspeccionó seis campos de producción, las trampas destinadas a la vigilancia de la polilla de los árboles cortados, los centros de acopio, las áreas de almacenamiento y las zonas de carga, informó este lunes el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

Estas inspecciones pretenden "garantizar que los productos que eventualmente sean destinados al mercado panameño cumplan con los requisitos fitosanitarios de importación establecidos por Panamá", según un comunicado del Mida.

Su objetivo principal es "prevenir el ingreso de plagas cuarentenarias que puedan representar una amenaza para la producción agrícola y afectar el patrimonio fitosanitario nacional, mediante la aplicación de medidas preventivas y controles técnicos en los países de origen de los productos vegetales".

Así, el Mida y su Dirección de Sanidad Vegetal reafirma su protección del patrimonio agrícola panameño, promoviendo el comercio seguro de productos vegetales y garantizando que las importaciones se realicen "bajo el cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias nacionales e internacionales".

Para esta temporada, las empresas importadoras han comunicado a la Dirección de Cuarentena Agropecuaria su intención de traer contenedores procedentes de Canadá y del estado de Oregón, Estados Unidos.

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Se proyecta la llegada de aproximadamente 45 contenedores, con un leve incremento en comparación con el volumen registrado durante 2025 (41), según el Mida.

Se estima que cada contenedor transporta entre 400 y 900 árboles (pinos naturales), dependiendo de su tamaño y de la capacidad de carga.