ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 15:35

Parlamento del Yemen aprueba por unanimidad la designación de los hutíes como terroristas

Imagen sin descripción

Saná, 16 nov (EFE).- El Parlamento del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen aprobó este lunes por unanimidad un proyecto de ley que designa a los rebeldes hutíes como organización terrorista y criminaliza sus actividades, en medio de la presión del Ejecutivo yemení a la comunidad internacional para que adopte medidas similares.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El proyecto de ley, de 55 artículos, clasifica como terrorista a este movimiento chií aliado de Irán, así como a sus organizaciones políticas, militares y civiles, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Representantes.

La legislación fue mandada al presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, para su promulgación, y criminaliza la promoción de "ideologías de supremacía dinástica y sectaria" del grupo, que controla la capital, Saná, y amplias zonas del noroeste del país desde el inicio de la guerra en 2014.

También abarca delitos que incluyen la toma de la autoridad del Estado, el asedio a ciudades y privar de alimentos a las poblaciones, el ataque a civiles e instalaciones públicas, la colocación de minas terrestres, los ataques al transporte marítimo internacional y el reclutamiento y armamento de combatientes.

Los castigos pueden llegar hasta la pena de muerte, de acuerdo con el texto, que fue aprobado tras la revisión de un comité parlamentario especial después de dos días de debate, que sirvieron para establecer un marco legal nacional detallado que rija esta designación.

Asimismo, el Parlamento hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que tome medidas para cortar la financiación y el suministro de armas a los hutíes, que han avanzado en varios frentes en los últimos días en las zonas suroccidentales del Yemen.

A mediados de octubre, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -compuesto por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin y Omán y que respaldan al Gobierno yemení- pidieron a la comunidad internacional que designe a los hutíes "como grupo terrorista" por sus "amenazas" a la paz de Oriente Medio.

Varios países, como Estados Unidos, Canadá o Emiratos Árabes Unidos, han designado a los hutíes como organización terrorista pese a las advertencias de la ONU de que esta medida podría tener graves consecuencias humanitarias para la población que vive en zonas del Yemen bajo control de los rebeldes.

Lo
más leído
del día

01
Política
Fotos inéditas de la “suite” que Santiago Peña deberá abandonar
Ver más
02
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
03
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
04
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
05
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más

Te puede interesar