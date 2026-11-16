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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:00

Partido árabe acusa a Netanyahu de socavar la democracia con denuncias de fraude electoral

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Jerusalén, 16 nov (EFE).- El dirigente del partido árabe Raam, Mansur Abás, acusó este lunes al Gobierno en funciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de intentar "socavar el orden democrático y el Estado de derecho" mediante la presunta fabricación de acusaciones de fraude electoral contra su partido.

Por EFE
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Así lo dijo en una rueda de prensa en la Knéset (Parlamento israelí) después de que el Canal 12 israelí desvelara que la oficina de Netanyahu pudo haber orquestado unas acusaciones de fraude electoral contra este partido islamista en la jornada electoral del 27 de octubre, que llevó a la Policía a arrestar a dos miembros de Raam y ponerlos luego en libertad por falta de pruebas.

"Esta revelación aporta, sin duda, pruebas contundentes de un daño a la democracia, así como al partido Raam, que opera dentro del sistema político conforme a las normas democráticas y electorales", denunció Abás.

El diputado aseguró que su partido perdió miles de votos, "tanto del electorado árabe como del judío", debido a las acusaciones de fraude lanzadas por el Likud, el partido de Netanyahu, antes de que se cerrasen la urnas el mismo día de las elecciones.

Abás compartió además su intención de presentar una petición para establecer una comisión estatal de investigación para esclarecer lo sucedido. La Lista Conjunta, la otra formación árabe con representación parlamentaria, también pidió la formación de una comisión de este tipo, según anunciaron sus líderes minutos antes de su intervención.

"Nunca imaginé que llegaríamos a un punto en el que el principal debate público girara en torno a que la oficina del primer ministro tome medidas para entorpecer las elecciones y manipular a las fuerzas del orden", dijo Abás.

"Parece que los individuos corruptos buscan, inevitablemente, corromper las instituciones mismas y a la sociedad en su conjunto", añadió en referencia al juicio por corrupción que actualmente afronta Netanyahu.

Finalmente, el dirigente, cuyo partido alcanzó 8 escaños en las últimas elecciones, insistió en que su prioridad seguirá siendo abordar "los problemas profundos" de la sociedad árabe que, agregó, "llevaron a los ciudadanos árabes a acudir a las urnas con una tasa de participación del 80 % o superior".

Según la información publicada el domingo noche por el Canal 12, el jefe de gabinete de Netanyahu trasladó presuntamente a la Policía información para la detención, el mismo día de las elecciones, de tres miembros del partido Raam.

Los tres fueron posteriormente puestos en libertad y la Policía consideró que las sospechas carecían de fundamento. Según el Canal 12, las revelaciones están siendo examinadas por la oficina de la fiscal general y la División de Investigaciones de la Policía, que anunció este lunes la apertura de una investigación interna.

El partido Yashar! (¡Recto!), del líder opositor Gadi Eisenkot, solicitó la apertura de una investigación penal en un carta dirigida a la fiscal general.

En ella, le urgió esclarecer toda la cadena de transmisión de la información de inteligencia que dio origen a las actuaciones policiales: desde su fuente, presuntamente vinculada a la oficina de Netanyahu, hasta los responsables de la Policía que la recibieron y ordenaron las operaciones.

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