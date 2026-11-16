Perú se despide de León XIV con una masiva misa y el deseo de que el papa peruano regrese

La Base Aérea, ubicada en el distrito limeño de Surco, acoge la misa a la que se espera que asistan más de un millón de personas que se quieren despedir de su papa y agradecer los mensajes de unión y paz que ha dejado en Perú en los últimos días.

"Estoy muy emocionada de que el papá León esté aquí con nosotros. Sé que hoy se va, es un día muy triste, pero nos deja mucha enseñanza como a los jóvenes y a los adultos, que vivamos en amor y armonía”, dijo a EFE Sandra, que durmió esta noche en la explanada de 70 hectáreas de la base militar.

“Su corazón es peruano y mira la cantidad de gente que ha logrado. Aquí le amamos, he llorado con todas las palabras, con todo el viaje que él ha dado, con su fuerza, entereza y empatía. Es como mi abuelito súper lindo, me encanta”, indica feliz, y agrega que cree que León XIV volverá a Perú por su vínculo con la población.

Durante la larga espera, actuaciones musicales religiosas y cantantes pusieron ritmo latino, toques de rock y música tradicional andina y también se escucharon oraciones y reflexiones sobre la encíclica Magnifica Humanitas, escrita por el papa León y que aborda el rol de la tecnología.

Lejos del imponente altar blanco presidido por la venerada imagen del Señor de los Milagros, Beatriz cuenta que esta misma semana tuvo que pasar por quirófano y no esperaba poder venir a la misa, pero ha hecho "un pequeño sacrificio" para poder ver al papa.

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"Me he emocionado desde el día uno, le espero con ansias. Se me salen las lágrimas. Le he seguido desde que salió del avión", afirma horas antes de la eucaristía.

El acercamiento del papa León XIV con los jóvenes, con su vigilia de oración el pasado jueves en el Estadio Nacional de Lima, que congregó a más de 50.000 personas y otro encuentro mantenido con universitarios en Chiclayo, donde fue obispo casi nueve años, no pasó desapercibido entre los asistentes a la última misa de su gira.

Como a Marco, que esperaba el inicio de la misa desayunando con su familia en la explanada de tierra, uno de los mensajes que más ha valorado de la vista papal es la "reflexión" que dio a los jóvenes, "que tienen que llegar más al señor" de un "padre que está tan identificado" con ellos.

En la misma línea, la veinteañera Antontella admitió la gran "química" que ha tenido con la juventud y valoró el mensaje que dio sobre "el dejarse cuidar".

"El poder decirles que se dejen apoyar, porque muchos tienen la sensación de que deben poder con todo (...) dejarse ayudar y dejarse querer, creo que es bastante importante", afirmó.

En los alrededores de la base militar, que también acogió la misa que celebró el papa Francisco en 2018, vendedores de recuerdos del papa intentan aprovechar las últimas horas para liquidar las camisetas, llaveros, figuritas del sumo pontífice, pues quizás es la última vez que visite su querido país, donde se forjó como pastor.