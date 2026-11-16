"En virtud de este acuerdo, Sulzer suministrará tecnologías y equipos de separación de última generación para una nueva torre de crudo, así como para la modernización de las torres de preflash y vacío en la planta mejoradora Petrocedeño", dijo Nabep en un comunicado de prensa publicado en su sitio web.

Esto, indicó Nabep, representa un pasó "fundamental" para restablecer la capacidad de Venezuela en el procesamiento de crudo extrapesado, además de ayudar "significativamente" en la rehabilitación de la infraestructura de petróleo y gas del país.

Según la compañía dirigida por el cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt, la torre de destilación existente sufrió daños graves en un "incidente" ocurrido en noviembre del año pasado y por ello ahora la infraestructura debe ser sustituida.

"En lugar de remendar lo que quedaba en Petrocedeño, estamos contratando a una de las empresas de ingeniería más prestigiosas del mundo para construir una nueva torre con los más altos estándares de seguridad. Este es el mismo enfoque que estamos aplicando en todas nuestras operaciones", dijo Betancourt citado en una nota prensa.

La empresa explicó que la sustitución de la torre de destilación es de los pasos "más importantes" para que la planta de refinación, "que convierte el petróleo extrapesado en un crudo más ligero apto para refinerías, vuelva a operar a plena capacidad".

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Nabep opera el histórico acuerdo con el que Venezuela autorizó a Estados Unidos a explotar más del 20 % de sus reservas petroleras en los campos verdes o a desarrollar en el Lago de Maracaibo (oeste) y la Faja Petrolífera del Orinoco, que comprende más de 600 kilómetros a lo largo de cuatro estados venezolanos, entre ellos Anzoátegui.

Estados Unidos tiene el 35 % de la participación accionaria en Nabep.

Se considera que una pieza clave de ese acuerdo es Betancourt, un inversor y empresario venezolano, vinculado a los sectores energéticos, del petroleo y la inversión, que tenía investigaciones judiciales en España por presunto blanqueo relacionado con los fondos de la estatal PDVSA y en Estados Unidos, en un caso que fue archivado por sobreseímiento de la investigación en España.

Según indica la petrolera en su web, Nabep, que recibió una concesión este año para explotar 17 campos petroleros en Venezuela, alcanzó a producir 223.509 barriles de petróleo diarios (bpd) el 19 de octubre, frente a los aproximadamente 200.000 de agosto, cuando se firmó el acuerdo con Estados Unidos.

El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, dijo recientemente que la producción de crudo, que llegó a 1,22 millones de bpd en octubre, cerrará el año en 1,3 millones.