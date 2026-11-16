Presidente lituano celebra rotación de tropas estadounidenses y expresa confianza en Trump

"La llegada de las fuerzas de rotación de Estados Unidos confirma una vez más la alianza estratégica entre nuestros países. También demuestra el compromiso continuo de Estados Unidos con la seguridad y la defensa del flanco oriental de la OTAN", afirmó el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en una ceremonia de bienvenida celebrada en el campo de entrenamiento General Silvestras Žukauskas, en Pabradė, cerca de la frontera con Bielorrusia.

Nauseda hizo estas declaraciones en un contexto de preocupación en los medios de comunicación internacionales y locales en cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos pueda estar perdiendo interés en la OTAN, a la luz de las declaraciones, en ocasiones contradictorias, del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros representantes oficiales de ese país.

"Todos los lituanos se alegran al saber que siempre podemos contar con el apoyo estadounidense", dijo el presidente lituano, quien dio las gracias a Trump "por su liderazgo en velar por la seguridad mundial".

"Aquí, en Lituania, apreciamos enormemente su apoyo inquebrantable y su comprensión de nuestras preocupaciones en materia de seguridad", añadió.

La ceremonia marcó el final de la llegada gradual, en las semanas recientes, del 82º Batallón de Ingenieros y del 5º Escuadrón del 4º Regimiento de Caballería de la 1ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos.

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Según informó la cadena pública LRT, el batallón de infantería pesada estadounidense llevará a cabo operaciones blindadas de reconocimiento, vigilancia y seguridad.

El batallón de ingenieros se centrará en garantizar la movilidad de las fuerzas aliadas, restringir los movimientos del enemigo y proteger al personal y el equipamiento militar y colaborará en la construcción de obstáculos y fortificaciones como parte de la Línea de Defensa del Báltico, que discurre a lo largo de las fronteras orientales de los tres países bálticos.

Las tropas estadounidenses llevan rotando por los Estados bálticos y Europa del Este desde la primavera de 2014, en el marco de la operación Atlantic Resolve, destinada a reforzar el flanco oriental de la OTAN.

En Lituania, los batallones pesados estadounidenses llevan rotando desde 2019.

Los soldados estadounidenses y su equipamiento, incluidos carros de combate principales Abrams y otros vehículos blindados, se estacionarán en la base militar y el campo de entrenamiento de Pabrade, al noreste de la capital, Vilna.