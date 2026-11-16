"Quiero decir con mucha claridad que haré todo, en el ámbito de mis competencias, para que se encuentren soluciones para resolver un problema que afecta a miles y miles de personas en nuestro país, que es el problema de la vivienda, y exijo a quien tiene esas responsabilidades, poder ejecutivo y poder legislativo, que trabajen en conjunto", expresó el mandatario.

Seguro, que hablaba hoy en declaraciones a periodistas en Lisboa tras un acto, alegó que su responsabilidad como jefe de Estado es "escuchar todas las opiniones, de especialistas, de representantes, de organizaciones".

"La democracia no se ejerce solo de cuatro en cuatro años. Tenemos que escuchar, tenemos ese deber y esa responsabilidad", agregó.

El mandatario ha mantenido en las últimas semanas una serie de contactos sobre la vivienda y cohesión social en el país, siendo el último un encuentro que celebró el pasado viernes con representantes del movimiento por la vivienda, que lidera protestas y acampadas desde octubre para pedir soluciones a la crisis habitacional.

Asimismo, el pasado 28 de octubre recibió a asociaciones de inquilinos y propietarios, representantes de la construcción y de la vivienda pública, académicos y autoridades locales.

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Al día siguiente mantuvo reuniones individuales con partidos con representación parlamentaria, entre ellos el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), del primer ministro Luís Montenegro, el Partido Socialista (PS), el ultraderechista Chega y el Partido Comunista Portugués (PCP).