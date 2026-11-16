Putin aborda con su ministro de Transporte el ataque ucraniano al puente de Crimea

"Sí, así es", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser preguntado sobre si el líder ruso conversó con Yadrov tras el ataque, que obligó a interrumpir durante muchas horas el tráfico rodado por el puente.

Se trata del primer ataque de Kiev contra el puente, el más largo de Europa, en más de dos años.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron en la noche del domingo al lunes 1.336 drones enemigos en uno de los mayores ataques ucranianos de toda la guerra contra territorio del país vecino, según informó el lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

En las últimas dos semanas los ucranianos han golpeado aproximadamente una decena de refinerías, incluida una en la región siberiana de Omsk.

Kiev ha intensificado sus ataques tras la negativa rusa a declarar una tregua energética en las últimas negociaciones tripartitas en Abu Dabi y el anuncio oficial de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá este jueves en China con sus colegas de EE.UU., Donald Trump, y chino, Xi Jinping.