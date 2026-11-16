Raye lidera las nominaciones en unos Grammy donde Rosalía brilla con 'Lux'

Con siete nominaciones, le siguen de cerca Olivia Rodrigo, Ella Langley, Miranda Lambert y Phoebe Bridgers, mientras que Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean alcanzaron seis cada uno.

Si se toman en cuenta las categorías técnicas de mejor producción e ingeniería de grabación, el trabajo de Rosalía suma un total de once nominaciones.

Raye, de 29 años, aspira a los tres grandes premios: grabación y canción del año con 'Where Is My Husband!' y álbum del año por 'This Music May Contain Hope', y suma ya 15 nominaciones en su carrera aunque aún no ha ganado ningún Grammy.

La presencia de Rosalía en las tres principales categorías de los Grammy sigue el precedente de Bad Bunny, quien en la edición de 2026 también obtuvo nominaciones a álbum, grabación y canción del año.

La española, por su parte, compite por el álbum del año con 'LUX (Complete Works)', y por grabación y canción del año con 'Berghain', su colaboración con Björk y Yves Tumor.

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Olivia Rodrigo, con 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', también compite por el álbum del año, considerado el galardón más importante de la Academia de la Grabación, junto a Phoebe Bridgers ('Lost Weekend'), Olivia Dean ('The Art of Loving'), Ella Langley ('Dandelion'), Bruno Mars ('The Romantic') y Taylor Swift ('The Life of a Showgirl').

Swift se enfrentará con 'I Knew It, I Knew You', de la película 'Toy Story 5', a temas como 'The Cure', de Rodrigo; 'Hate That I Made You Love Me', de Ariana Grande; 'Man I Need', de Dean; 'Risk It All', de Mars y 'Choosin' Texas', de Langley', en la categoría de canción del año.

Con ese mismo trabajo, la cantautora fue nominada a mejor canción escrita para medios audiovisuales, mientras que su colaboración con Sabrina Carpenter, 'The Life of a Showgirl', aspira a mejor interpretación de dúo/grupo pop.

En el apartado de grabación del año, solo dos de las canciones nominadas a canción del año ('I Knew It, I Knew You' y 'Hate That I Made You Love Me') quedaron fuera de la contienda, mientras que Swift y Tame Impala se sumaron a la lista de aspirantes con 'The Fate of Ophelia' y 'Dracula', respectivamente.

'Petal', el más reciente álbum de Ariana Grande es candidato a mejor álbum pop, junto a los trabajos de Dean, Mars, Raye y Rodrigo.

El título por el mejor artista nuevo lo disputarán el dúo canadiense de rock experimental Angine de Poitrine, la banda de rock estadounidense Geese, la cantautora de música country Ella Langley, las cantantes estadounidenses Slayyyter, Remi Wolf y The Womack Sisters, así como la cantautora británica Sienna Spiro y el cantante estadounidense Don Toliver.

Madonna regresó a las nominaciones de estos premios después de 16 años, en cuatro apartados: mejor álbum de música dance/electrónica por 'Confessions II'; mejor interpretación de dúo/grupo pop por 'Bring Your Love' en colaboración con Carpenter; mejor grabación de música dance/electrónica por 'I Feel So Free' y mejor grabación de dance pop por 'Danceteria'.

En las categorías latinas, Ca7triel & Paco Amoroso destacaron con nominaciones a mejor álbum de rock latino o alternativo por 'Free Spirits'; mejor canción latina por 'Hasta Jesús Tuvo un Mal Día', su colaboración con Sting, y 'Beto's Horns (Fred remix)', junto a Fred Again, que fue nominada a mejor grabación remezclada.

Karol G, por su parte, compite con su más reciente álbum 'No me arrepiento de sentir tanto' a mejor álbum de pop latino, mientras que su canción 'Ahí', en colaboración con Drake, luchará por el Grammy a mejor canción latina.

El reconocido compositor mexicano Edgar Barrera vuelve a aspirar a mejor compositor no clásico.

Otros latinos que también fueron nominados son Shakira (por 'Dai Dai', con Burna Boy), el cantante de corridos tumbados Peso Pluma (a mejor álmbum de música mexicana, por 'Dinastía', con Tito Double P) o los puertorriqueños Rauw Alejandro y Young Miko (en mejor álbum de música urbana, por 'Cosa nuestra: Capítulo 0' y 'Do not disturb: late Checkout', respectivamente).

También , la brasileña Anitta (mejor álbum de música global, por 'Equilibrivm') o el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, a mejor interpretación de orquesta y mejor interpretación de coro.

Como novedad de esta edición figura la creación de la categoría de mejor interpretación de música pop asiática, en la que competirán 'Sunset Kiss', de Babymetal y Polyphia; 'Unang Kilig', de Bini; 'Bang Bang', de Ive; '404 (New Era)', de KiiiKiii; 'Yes', de Lisa y 'Visa', de SB19.

Los ganadores de la 69ª edición de los Grammy se darán a conocer el 7 de febrero de 2027 en una ceremonia en Los Ángeles.