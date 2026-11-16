Río Paraná de Argentina alcanza nivel de evacuación por inundaciones en cinco ciudades

La crecida del Paraná provocó la evacuación de unas 200 personas en el inicio de esta semana en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia homónima; mientras que en Rosario, urbe con más de un millón de habitantes, la marca del río se acerca al estado de alerta, de acuerdo a las mediciones del Instituto Nacional del Agua, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional.

El Ejecutivo santafesino informó este lunes que la costa de la ciudad de Reconquista, al norte de la provincia, tiene una profundidad de 5,63 metros, 33 centímetros por encima de la cota máxima habitable.

Rige para toda la zona un alerta por nuevas lluvias copiosas para este lunes y martes, por lo que ya se efectúan preparativos para atención de afectados.

En la provincia de Corrientes, la capital se encuentra en nivel de alerta mientras que en Goya, otra importante localidad, el agua llegó a 5,81 metros, 11 centímetros por encima de la marca de evacuación, aunque no se informaron hogares afectados.

Entre Ríos tiene dos ciudades en situación de evacuación: la capital Paraná llegó a 5,69 metros y La Paz 6,24 metros, por lo que las riberas se encuentran anegadas.

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La Agencia Federal de Emergencias (AFE) emitió su último reporte el jueves en el que contó 4.547 personas evacuadas en todo el país por las inundaciones, con mayor impacto en la provincia de Chaco, aguas arriba del Paraná.

Ese río y el Uruguay, que atraviesan estas provincias, y sus afluentes registran desde hace varias semanas un considerable aumento de su caudal debido a las intensas precipitaciones registradas particularmente en Brasil -donde nacen estos ríos- por el fenómeno de El Niño.