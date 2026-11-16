Rosalía hace historia con nueve nominaciones a los premios Grammy

En 69 años de historia de estos galardones, ningún español había logrado colarse con tanta fuerza en las nominaciones. Rosalía es la primera artista española en ser nominada en estas tres categorías a la vez.

La artista es además la primera artista de España y de la música en español en estar nominada a nueve categorías en una sola edición.

La artista de Barcelona está nominada en las siguientes categorías: Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa; Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Vídeo Musical, por 'Berghain'; Mejor Interpretación Pop, por 'Sauvignon Blanc'; Mejor Interpretación de Música Alternativa, por 'Reliquia'; Mejor Interpretación de Música Global, por 'Porcelana' y Mejor Canción Latina, por 'La Perla'.

A estas se sumarían los dos de apartados técnicos a los que opta el disco 'Lux', los apartados de mejor producctor del año, no clásico (Noah Goldstein) y producción, ingeniería de grabación, como posición y arreglos.

La artista se medirá en varias de estas categorías con Raye, que lidera la lista de nominaciones en once apartados, y otros artistas como Olivia Dean, Olivia Rodrigo, Taylor Swift o Madonna. La ceremonia de entrega será el próximo 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

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Un día en el que Rosalía podrá seguir haciendo historia para la música en español tras el triunfo el pasado año de Bad Bunny, el primer latino en hacerse con el Grammy a mejor álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

El puertorriqueño se hizo con tres Grammy -mejor álbum del año, mejor álbum de música urbana y mejor interpretación de música global por 'EoO'- por un disco enteramente en español, de las seis nominaciones que había logrado.

Las nominaciones a los Grammy de Rosalía llegan después de que el pasado jueves en los Latin Grammy se llevara seis galardones por 'Lux', su cuarto álbum de estudio.

Y se convirtió en la primera artista en lograr que tres álbumes de estudio consecutivos en alzarse con el Latin Grammy al álbum del año: 'Lux', 'Motomami' (2022) y 'El mal querer' (2018).

Junto con Rosalía, el uruguayo Jorge Drexler, afincado en España, está nominado por '¿Cómo Se Ama?' en el apartado de Mejor Canción Latina, y Alex Conde y su homenaje a Paco de Lucía optan a Mejor álbum de jazz de gran formato por 'Paco de Lucía, Music for Big Band'.

La artista andaluza Nieves González que firma el cuadro de la portada de Lilly Allen también se encuentra entre los españolas nominados en esta edición, en el apartado de mejor portada de Álbum por el disco, junto con Leith Clarck, director creativo de la portada.