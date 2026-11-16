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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 11:50

Rusia cree que la reunión Putin-Trump-Xi tendrá un "gran impacto" para el mundo

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Moscú, 16 nov (EFE).- La reunión el jueves entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la APEC en China tendrá un "gran impacto" para el mundo, afirmó hoy el Kremlin.

Por EFE
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"Los tres países están dispuestos a aprovechar estos momentos tan positivos y constructivos y a mantener un diálogo útil y sustancial que, creemos, debería tener un gran impacto en el desarrollo de la situación internacional", dijo el asesor de la Presidencia rusa para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, citado por las agencias locales.

Ushakov aseguró que es difícil de sobreestimar "la importancia y el simbolismo de esa reunión".

Al término de la reunión tripartita, adelantó, las partes planean difundir una declaración conjunta cuyo contenido es elaborado en el marco de unas "intensas consultas diplomáticas".

"Se está trabajando en la agenda (de la reunión) y también en el texto de la declaración conjunta que se está elaborando, por así decirlo, por medio de un intenso trabajo diplomático y consultas exhaustivas", explicó.

Ushakov admitió que las partes aún no se han puesto de acuerdo sobre el contenido final de ese documento, pero confió en que haya un consenso.

"¿Llegaremos a un acuerdo? Eso espero", dijo.

Además, adelantó que, aparte de la reunión tripartita, que empezará a las 14.30 horas (06.30 GMT) en la ciudad china de Shenzhen el 19 de noviembre, Putin tiene previsto celebrar reuniones bilaterales con el anfitrión de la cumbre y el presidente estadounidense.

En la reunión con Xi, que tendrá lugar el miércoles, 18 de noviembre, el líder ruso abordará principalmente el desarrollo de la cooperación bilateral en el ámbito económico, incluyendo la energía, las finanzas, la tecnología y la inteligencia artificial.

En cuanto al encuentro con Trump, la modalidad de esa reunión se está aún acordando, así como su contenido, que se centrará, en gran medida, en el conflicto ucraniano y las propuestas estadounounidenses para su solución, precisó el asesor del Kremlin.

Previamente, Moscú, Pekín y Washington confirmaron la cumbre de sus líderes el próximo 19 de noviembre en Shenzhen, que tendrá el desarme nuclear entre sus principales asuntos.

La Casa Blanca adelantó el pasado viernes que el diálogo se centraría en la reducción de los arsenales estratégicos, aunque rebajó las expectativas sobre posibles resultados inmediatos.

La cumbre trilateral ha sido comparada con la Conferencia de Yalta de 1945, en vísperas del final de la Segunda Guerra Mundial y en la que las grandes potencias que derrotaron a la Alemania nazi se repartieron zonas de influencia en el mundo, lo que, trasladado a la actualidad, preocupa a Europa y Ucrania.

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