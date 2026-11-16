Sánchez y Orsi se comprometen a fortalecer más el espacio iberoamericano

"España y Uruguay compartimos una sólida relación y la voluntad de seguir reforzando nuestros vínculos económicos, comerciales y empresariales", escribió el gobernante español en redes.

Sánchez ratificó a Orsi el compromiso común por estrechar aún más los lazos bilaterales y de fortalecer el espacio iberoamericano.

Sánchez recibió a Orsi en el Palacio de la Moncloa (la Presidencia del Gobierno) poco después de mantener en el mismo lugar otro encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se desplazó a España para apoyar al presidente del Gobierno español con vistas a las elecciones generales del 29 de noviembre.

De estos comicios tuvo oportunidad Sánchez de hablar también con el presidente uruguayo, que el pasado abril asistió en Barcelona (España) con otros mandatarios latinoamericanos de la izquierda a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.