Peña, que este lunes cumplió 48 años, vivió una amarga celebración en medio de su publicitado traslado hasta Viñas Cué, una prisión dentro de una base ubicada en Asunción, la capital del país, y donde fue recibido esposado, con chaleco antibalas y un casco, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El nuevo episodio hace parte del escándalo que desató en Paraguay la intervención de Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y que llegó a controlar durante la gestión de Peña fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

En un sorpresivo anuncio, el actual gobernante, Pedro Alliana, dijo, durante su primer mensaje al país desde que juró al cargo el pasado 6 de noviembre, que había dado la orden al ministro de Defensa, Óscar González, de destituir al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Daiub.

Hasta esa instalación había sido trasladado Peña horas después de su destitución luego de ser hallado culpable de "mal desempeño de funciones" por el Senado.

Sin embargo, este lunes saltaron denuncias sobre los presuntos privilegios de los que disfrutó durante su reclusión.

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El diario local ABC Color publicó que la celda de Peña en el regimiento estaba equipada con una amplia cama, aire acondicionado y un armario.

Además, se denunció la modificación de una sala de reuniones para ubicar un gimnasio y que el expresidente pudiera ejercitarse, así como la instalación de una pequeña oficina.

Pero tras "el inmediato traslado" ordenado por el juez penal de garantías Osmar Legal, las condiciones del exmandatario, quien llegó vestido con una camisa blanca y un pantalón azul, un atuendo que solía llevar en sus jornadas de trabajo cuando ejercía la Presidencia, cambiaron.

El exgobernante sí podrá ejercitarse en una cancha de usos múltiples dos veces al día, dijo a periodistas el presidente de la Suprema Corte Militar, el general Nicolás Narváez.

"El lugar es el mismo para todos, placar, cama, silla, baño, mesa. Sin aire (acondicionado), con ventilador", apuntó Narváez sobre el equipamiento de la celda del exmandatario.

Asimismo, explicó que este podrá solicitar modificaciones a su sitio de reclusión ante el juzgado que lleva su causa, y que podrá estar en "libre comunicación" con sus abogados.

También indicó que Peña llevaba una maleta con "ropas normales" y no poseía equipos de comunicación, como teléfonos o computadores.

Al dirigirse al país, Alliana ofreció este lunes a la Fiscalía "todos los recursos" para esclarecer lo ocurrido con la intervención de Ueno bank, e indicó que la prioridad de su Gobierno es "garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas a las necesidades" de los paraguayos.

"Desde la Presidencia ponemos a disposición de la Fiscalía General del Estado todos los recursos que legalmente podamos gestionar para esclarecer lo ocurrido y asegurar que los responsables tengan consecuencias de sus actos", sentenció el jefe de Estado.

"Los paraguayos merecemos saber la verdad", añadió Alliana, quien admitió que el cierre de Ueno "ha golpeado profundamente a numerosas familias".

En ese contexto, aseguró que han actuado "rápido", al señalar que más de 1.800.000 ahorradores ya recibieron pagos de hasta 40 salarios mínimos -unos 121.760.000 guaraníes (19.600 dólares)- mediante el desembolso de aproximadamente 640 millones de dólares del Fondo de Garantía del Banco Central.

Estas devoluciones, sin embargo, no acallaron las quejas de un grupo de afectados, que reclamó este lunes frente a la sede del Banco Central la devolución del 100 % de sus ahorros.

Los manifestantes dijeron tener depositados en Ueno más de 75 salarios mínimos mensuales o unos 228,3 millones de guaraníes (38.622 dólares), el monto máximo amparado por la garantía estatal.