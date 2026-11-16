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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 13:40

Sheinbaum buscará vender más productos mexicanos a China en reunión con Xi Jinping

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Shenzhen (China), 16 nov (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que buscará ampliar la entrada de productos mexicanos al mercado chino durante su reunión con su homólogo Xi Jinping, en la que también abordará la cooperación científica y tecnológica.

Por EFE
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“Nos interesa mucho la coordinación, la cooperación en temas donde ellos tienen mucho desarrollo y también queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China”, declaró a periodistas a su llegada a Shenzhen, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La mandataria explicó que también buscará fortalecer la colaboración científica, tecnológica y cultural con China, aunque no adelantó acuerdos específicos ni identificó los productos mexicanos.

Sheinbaum confirmó que su encuentro con Xi se realizará con la participación de integrantes de ambos gabinetes, en el marco de su primera visita al país asiático como presidenta de México.

La semana pasada, la gobernante había adelantado que su Gobierno también estaba interesado en cooperar con China en hospitales inteligentes, energías renovables, medioambiente y economía circular.

El encuentro con Xi se producirá en un contexto de tensiones comerciales, después de que México aprobara en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50 % sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

México y China mantienen una importante relación comercial, aunque carecen de un tratado de libre comercio, según recordó entonces Sheinbaum, quien también anunció que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá conversaciones comerciales con las autoridades chinas.

Como parte de su agenda internacional, Sheinbaum confirmó encuentros con Canadá y el primer ministro de Singapur, así como una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien, según explicó, solicitó entrevistarse con ella.

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