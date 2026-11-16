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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 11:35

Suben a 13 los civiles muertos en un bombardeo del Ejército sudanés en Kordofán, según ONG

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Jartum, 16 nov (EFE).- Al menos 13 civiles, entre ellos mujeres y niños, murieron el domingo en un bombardeo aéreo atribuido al Ejército de Sudán en el estado meridional de Kordofán del Oeste, donde se está intensificando la ofensiva contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó este lunes una ONG local.

Por EFE
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El Grupo Abogados de Emergencia, que denuncia y monitorea crímenes de guerra en el conflicto en Sudán, dijo en un comunicado que el ataque tuvo lugar en la zona de Abu Qalb de la localidad de Abu Zabad, donde el bombardeo también provocó "la destrucción de varias viviendas".

Ante esta "masacre", la ONG exigió al Ejército sudanés "el cese inmediato de los ataques aéreos indiscriminados sobre zonas residenciales", el cumplimiento del derecho internacional, y pidió realizar una investigación "independiente y transparente" sobre este bombardeo para llevar ante la justicia a los responsables.

Anteriormente, la Alianza Fundacional de Sudán (Tasis), el brazo político de las FAR, situó en nueve los muertos y denunció que provocó, a su vez, importantes pérdidas de ganado, además de daños a propiedades civiles.

Las Fuerzas Armadas Sudanesas no se han pronunciado hasta el momento sobre estas acusaciones.

El ataque se produce en medio de una intensificación de los enfrentamientos en Kordofán del Oeste, donde el Ejército sudanés ha conseguido avances territoriales en los últimos días y ha recuperado el control de varias posiciones que estaban en manos de las FAR.

Las tropas gubernamentales han extendido sus operaciones hacia localidades como Al Khuway, Ghubeish y Abu Zabad, en el norte del estado, mientras que los combatientes paramilitares se han replegado hacia poblaciones del sur que permanecen bajo su control.

El avance militar se enmarca en la ofensiva lanzada por el Ejército y sus fuerzas aliadas en la región de Kordofán, adyacente a Darfur, donde las tropas regulares han intensificado sus operaciones contra las posiciones de las FAR.

La guerra en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023, cuando estallaron los enfrentamientos entre el Ejército y las FAR por el poder, y desde entonces ha causado decenas de miles de muertos y alrededor de 14 millones de desplazados, en una de las mayores catástrofes humanitarias del mundo.

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