El tribunal ratificó en la audiencia de apelación de la condena impuesta en primera instancia a Barreiro como autor directo del delito de oferta de realizar tráfico de influencias.

Tras ser condenado en primera instancia, la defensa de Barreiro denunció que su cliente era víctima de persecución.

"La Fiscalía ha hecho un ejercicio de persecución política en su contra", dijo entonces su abogado, Alberto Montenegro, en una rueda de prensa en la que Barreiro pidió disculpas "a toda la ciudadanía ecuatoriana por no haber hablado antes" porque confiaba en que el sistema judicial "era probo".

Sebastián Barreiro fue sentenciado el pasado 12 de febrero a cinco años de prisión, una multa de doce salarios básicos unificados (5.784 dólares en total) y la pérdida de sus derechos de participación política por diez años.

Barreiro es parte del denominado caso 'Nene', que investigó una denuncia de oferta de tráfico de influencias para trabajar en las oficinas de la Vicepresidencia de Ecuador, cuando la entidad estaba liderada por Abad.

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La defensa sostuvo que el tribunal no había demostrado cuándo, cómo ni dónde Barreiro habría cometido la infracción.

"Yo no soy criminal, no tengo cuentas en paraísos fiscales, no he tomado un solo dólar del Estado. No soy un terrorista digital. Simplemente soy una persona que piensa distinto, y en un Estado democrático pensar distinto no puede convertirse en delito", dijo Barreiro.

Recordó además que previamente cumplió 47 días de prisión preventiva en la que entonces era la cárcel de máxima seguridad La Roca, sin tener antecedentes penales previos. Barreiro salió de la cárcel tras pagar una fianza de 20.000 dólares.

El hijo de la exvicepresidenta quedó detenido por presuntamente ofrecer junto a otra persona un cargo público a cambio de recibir un amplio porcentaje de su sueldo.

Abad asumió el cargo tras vencer en las elecciones de 2023 en fórmula con Noboa, quien poco después la designó como embajadora en Israel, y con quien mantuvo una tensa relación política, que la mantuvo alejada de sus funciones como vicepresidenta.