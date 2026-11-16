Trump compró acciones de Nvidia antes de relajar ventas de chips a China, según un diario

La operación se enmarca en un aumento de su participación en la compañía, cuyas acciones en su cartera alcanzaban al cierre de agosto de 2025 un valor estimado de entre 13 y 62 millones de dólares, según una revisión del diario de sus declaraciones financieras.

La cifra sería mucho más alta comparada con el accionariado que Trump controlaba a finales de 2024; entre 615.000 y 1,3 millones de dólares en títulos del diseñador de chips.

En diciembre de 2025 su Gobierno anunció que permitiría a la compañía vender sus chips H200 a clientes autorizados en China, con un 25 % de los ingresos destinados al Gobierno estadounidense.

El 6 de enero de este año, apenas una semana antes de que el Departamento de Comercio formalizara dicha flexibilización de restricciones, Trump compró hasta un millón de dólares en títulos de la empresa, según el rotativo.

En respuesta a preguntas sobre este artículo, la Casa Blanca indicó al diario en un comunicado que el presidente "no elige ni negocia acciones individuales" y que su cartera "es gestionada por administradores financieros independientes".

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Las inversiones bursátiles de Trump desde su retorno al poder en enero de 2025 han suscitado críticas de los demócratas y distintas organizaciones por los posibles conflictos entre sus intereses financieros y las decisiones de su Gobierno.

A su vez, Nvidia, la mayor diseñadora de chips del mundo por volumen de ingresos, está copando todas las miradas después de que Jensen Huang dimitiera la semana pasada como presidente de la empresa tras revelarse la relación que mantuvo con una mujer que se cree que pudo colaborar con los servicios de inteligencia chinos.