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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 13:40

Trump, magnates e inversores impulsan el regreso de Jensen Huang a Nvidia tras su dimisión

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Nueva York, 16 nov (EFE).- Una petición con más de 180.000 firmas, entre ellas las de ejecutivos de Silicon Valley, empleados e inversores, y que recibió este lunes el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a la junta directiva de Nvidia para que restituya como consejero delegado a Jensen Huang, quien dimitió el pasado jueves tras conocerse su relación con una empresaria sospechosa de espiar para China y con dos mujeres.

Por EFE
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"No me importaría" (que Huang volviera a dirigir Nvidia), afirmó Trump a la prensa antes de viajar a Asia. El magnate aseguró además que el empresario de 63 años "ha aprendido una gran lección" y negó que el escándalo haya puesto en riesgo la seguridad nacional, ya que la acusación de espionaje es algo que "nadie ha probado".

La declaración del mandatario coincide con informaciones del diario Financial Times (FT) que señalan que Huang y sus aliados organizan un "centro de operaciones" en California para forzar su retorno, pese a la investigación independiente abierta por la compañía.

En paralelo, una carta abierta titulada 'Stand with Jensen' ('Apoya a Jensen'), impulsada por empleados y accionistas sin aval oficial del exdirectivo, superaba este lunes las 180.000 firmas —entre ellas casi 8.900 trabajadores actuales de Nvidia y más de 94.600 accionistas— reclamando su restitución inmediata ante lo que consideran una salida precipitada "sin el debido proceso".

Entre los magnates tecnológicos que apoyan públicamente al cofundador de Nvidia figuran Elon Musk (Tesla y SpaceX), Tim Sweeney (Epic Games), Amjad Masad (Replit), Travis Kalanick (cofundador de Uber) y Tobias Lutke (Shopify).

Sin embargo, el posible regreso de Huang enfrenta fuertes resistencias en Washington y dudas en Wall Street.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, instó este domingo a la junta de Nvidia a buscar un sucesor externo para corregir lo que calificó como una "cultura de incumplimiento", mientras legisladores del Congreso investigan si la firma eludió los controles de exportación para vender chips avanzados a China a través de centros de datos en el Sudeste Asiático.

Entretanto, la directora financiera, Colette Kress, ejerce desde el pasado jueves como consejera delegada interina y comparecerá este martes para presentar los resultados trimestrales de la compañía, en un momento en que sus acciones acumulan seis semanas consecutivas a la baja, en medio de la incertidumbre sobre su dirección.

Las acciones de Nvidia bajaban un 1,94 % este lunes, hasta los 159,69 dólares por título.

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