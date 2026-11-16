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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 13:25

UE busca mejorar su relación con Siria para frenar la influencia de Rusia y otros países

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Bruselas, 16 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) está tratando de mejorar sus relaciones con Siria y, con ese objetivo, se prepara para dar luz verde a un acuerdo de asociación con Damasco elaborado en 2008, y a desarrollar unos intercambios que, confía, ayuden a contrarrestar la influencia de Rusia y otros países en ese territorio.

Por EFE
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La alta representante de la UE para los Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo en una rueda de prensa al término de un Consejo de Ministros del ramo que el objetivo de los Estados miembros es lograr una "importante mejora" en esas relaciones.

"Todo el mundo dijo que tenemos que comprometernos con Siria porque, si no lo hacemos, ese vacío lo llenarán otros actores", indicó.

En ese contexto, explicó, los ministros de Exteriores de la UE respaldaron la idea de "seguir adelante" con el acuerdo de asociación y trabajar en los detalles técnicos y jurídicos para prepararlo para su firma.

"Siria necesita inversiones y una transición exitosa. El objetivo es dotar a Europa y a Siria de un marco para el comercio, el diálogo político y una cooperación más estrecha lo antes posible. En paralelo, trabajaremos para obtener un nuevo mandato del Consejo con el fin de negociar el acuerdo modernizado. Una Siria estable redunda en interés de Europa", dijo Kallas.

La jefa de la diplomacia europea recordó que el acuerdo data de 2008 y que, como "ha pasado bastante tiempo", se había planteado su modificación, pero eso "significa tiempo", por lo que al final se ha optado por firmar el texto de 2008 y, en paralelo, "abordar todas las cuestiones que nos interesan a nosotros y también a ellos".

"Simultáneamente, trabajamos con el Consejo en un nuevo mandato para un acuerdo modernizado, y ahí los ministros de los Estados miembros insistieron mucho en que debemos establecer una condicionalidad clara en materia de derechos humanos", añadió Kallas.

Menos de dos años después de la caída del régimen de Bachar al Asad, el objetivo de la UE es normalizar los contactos con Siria.

En 2025, el Consejo ya levantó las sanciones económicas impuestas a Siria, con la excepción de aquellas que se mantuvieron por motivos de seguridad, y reiteró su apoyo a una transición pacífica e inclusiva, al respeto de los derechos humanos y a la reintegración del país en el sistema económico internacional.

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