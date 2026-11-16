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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 10:10

Un carguero se hunde frente a Bulgaria tras un supuesto ataque con drones navales

Imagen sin descripción

Varna (Bulgaria), 16 nov (EFE).- Un buque de carga con bandera somalí y 12 tripulantes a bordo se hundió este lunes frente a la costa de Bulgaria, en el mar Negro, después de que, según declaraciones de miembros de la tripulación, fuera atacado por dos drones navales.

Por EFE
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Los doce marineros, ocho turcos y cuatro azerbaiyanos, fueron rescatados y se encuentran en buen estado, aunque sufren hipotermia, informó el Ministerio de Transportes búlgaro.

El carguero, identificado como el 'Betul 8', transportaba unas 3.000 toneladas de trigo desde el puerto rumano de Sulina hacia Egipto cuando quedó a la deriva y comenzó a hundirse a unas 60 millas náuticas (111 kilómetros) al este de Varna.

El Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Varna recibió una señal de socorro a las 9.15 hora local (07.15 GMT), en la que la tripulación alertaba de que el barco se estaba hundiendo, informó el Ministerio de Transportes.

Los marineros consiguieron abandonar el carguero en balsas salvavidas en alta mar, lo que permitió activar una operación de rescate en la que participaron medios militares y navales.

Cuatro buques del Grupo de Contramedidas contra Minas del Mar Negro (MCM Black Sea), dos búlgaros, uno rumano y otro turco, se dirigieron al lugar del incidente.

También participaron dos helicópteros militares Cougar y un avión de combate Su-25 de la Fuerza Aérea búlgara, encargados de realizar labores de vigilancia y reconocimiento de la zona.

En un comunicado posterior, el Ministerio de Transportes informó de que los doce tripulantes habían sido rescatados a bordo de uno de los helicópteros y trasladados a tierra sin heridas de gravedad, pero con síntomas de hipotermia.

A su llegada a la base aérea de Varna, dos miembros de la tripulación declararon ante la agencia especializada Maritime.bg que el barco había sido atacado por dos drones navales.

"Two drones" (dos drones), respondió uno de los marineros, presentado por el medio como el capitán del buque, mientras aparecía con sangre en la cabeza y visiblemente conmocionado.

Por el momento, las autoridades búlgaras no han informado de las causas del incidente ni han confirmado oficialmente que el carguero fuera atacado.

El suceso se produce después de que en octubre cinco buques de carga fueran atacados con drones aéreos y marítimos frente a las costas de Bulgaria.

Cuatro de ellos se hundieron y más de veinte marineros permanecen desaparecidos y se teme que hayan muerto en los ataques.

Bulgaria vincula estos incidentes con la escalada de la guerra en Ucrania por parte de Rusia, aunque no ha identificado oficialmente a los posibles responsables.

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