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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 11:15

Un fallecido y 21 heridos al volcarse un autobús en zona andina de Ecuador

Imagen sin descripción

Quito, 16 nov (EFE).- Una persona fallecida y 21 heridas dejó el volcamiento de un autobús en la provincia andina de Chimborazo, informó este lunes el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

Por EFE
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El accidente ocurrió en el sector Saguin, en el municipio de Chunchi.

Para la atención de esta emergencia, desde el Centro Operativo Local del ECU 911 en la ciudad de Riobamba, se coordinó la movilización de recursos del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte consolidado de los equipos de socorro, el accidente dejó una persona fallecida.

Además, las 21 personas heridas recibieron atención médica en el sitio y fueron trasladadas a diferentes casas de salud para recibir atención especializada.

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