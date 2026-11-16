Un millón y medio de personas asisten a la misa de León XIV en Lima

Una cifra que igualó el número de asistentes a la misa que celebró en ese mismo lugar el papa Francisco en 2018.

El máximo jerarca de la Iglesia católica recorrió esta extensa área en papamóvil entre las cientos de miles de personas que desde la noche anterior acudieron para tomar sitio.

Durante la larga espera, actuaciones musicales religiosas y de cantantes pusieron ritmo latino, toques de rock y música tradicional andina, y también se escucharon oraciones y reflexiones sobre la encíclica Magnifica Humanitas, escrita por León XIV y que aborda el rol de la tecnología entre la humanidad hoy.

El pontífice llegó después de recibir las llaves del Callao de manos de su alcalde, César Pérez, a la salida de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde dan asilo a adultos mayores sin hogar y sin familia, con quienes el papa compartió unos minutos.

"¡Chim Pum, Callao! ¡Chim Pum, Callao!", exclamó León XIV al replicar el típico grito de júbilo del Callao para agradecer el recibimiento y los honores que le confirieron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La misma expresión de alegría de los chalacos fue replicada a gritos varias veces por los ancianos del centro de acogida que visitó el papa.

En su trayecto por el Callao, el vehículo en el que se traslada León XIV también pasó por la estatua más grande del mundo realizada en su honor, de catorce metros de altura, instalada en un parque de esta ciudad frente al océano Pacífico.

La visita del papa a Perú, de seis días de duración, ha supuesto el regreso de Robert Prevost a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, luego de pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.