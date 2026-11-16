Un soldado que pasó casi tres años en cautiverio ruso: "Sentía que estaba en el infierno"

Para mantener la cordura durante los 1.067 días que pasó entre rejas, este joven de 26 años componía versos e imaginaba dibujos mentalmente, según contó a EFE.

"En este dibujo, un prisionero de guerra no tiene boca. Esto se debe a que no teníamos derecho a expresar nuestra propia opinión ni a decir nada", explicó Kulágin junto a una obra que muestra a un cautivo colgado de un alambre de púas y a un verdugo con el rostro cubierto que sostiene un hacha y unas llaves de gran tamaño.

Las llaves que llevaban los guardias eran uno de los objetos que se utilizaban habitualmente para golpear a los prisioneros, indicó durante su exposición en el espacio "Mariupol Reborn" (Mariúpol Renacida), en Leópolis, cuyo objetivo es mostrar las duras condiciones de los prisioneros de guerra ucranianos.

Según Ucrania, al menos 438 soldados y civiles cautivos han muerto bajo custodia rusa y, según la ONU, "la tortura, incluidas las violaciones y la violencia sexual contra los detenidos ucranianos, está muy extendida".

Para Kulágin, que entonces tenía 22 años y acababa de graduarse en Historia, el cautiverio comenzó cuando su unidad de Azov se rindió en mayo de 2022 tras un asedio de tres meses que dejó Mariúpol en ruinas.

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Tras su estancia de varios meses en la colonia penal de Olenivka, donde una explosion mató a unos 50 cautivos, fue trasladado al centro de detención preventiva número 2 de Taganrog, en Rusia.

A su llegada, los prisioneros fueron sometidos a una paliza ritual que Kulágin representaría posteriormente en sus dibujos mostrando a los agresores como demonios.

"Para mí fue como entrar en el infierno", afirmó.

Las palizas podían producirse en cualquier momento, incluso por mirar a un guardia a los ojos. "Utilizaban pistolas eléctricas, porras, martillos de madera, tubos, las manos y los pies… cualquier cosa que tuvieran a su alcance", recordó.

Los interrogatorios tenían como objetivo obtener confesiones forzadas sobre supuestos crímenes de guerra cometidos durante la defensa de Mariúpol.

"Utilizaban un tapik (un teléfono antiguo convertido en un dispositivo de electrocución), me echaban agua sobre la cabeza cubierta o saltaban encima de mí mientras estaba tumbado en el suelo", relata.

Durante su cautiverio, Kulágin no recibió ninguna visita de organizaciones internacionales ni tuvo oportunidad de ponerse en contacto con su familia.

"Lo peor era sufrir un deterioro intelectual. Hacían todo lo posible para conseguirlo y nosotros teníamos que luchar contra ello", explicó.

En uno de los campos, donde el trato era algo mejor, los internos jugaban a las damas con fichas hechas de pan. Kulágin dibujaba en un cuaderno improvisado con restos de papel pintado, utilizando el mismo lápiz con el que anotaba las canciones rusas que obligaban a cantar a los prisioneros.

El periodo más duro lo pasó en una prisión de la región de Perm, donde los cautivos tenían que permanecer de pie, en absoluto silencio y bajo la vigilancia de cámaras, durante 13 horas al día.

Para mantener la cordura, repasaba mentalmente recuerdos felices de antes de la guerra e imaginaba cómo sería su futuro.

Los civiles ucranianos detenidos por Rusia permanecían recluidos junto a los soldados. "A algunos los trataban incluso peor que a nosotros", afirma Kulágin, que recordó a un compañero de celda que tenía una gran herida en el cráneo y al que golpeaban sin piedad por haber fotografiado a las fuerzas rusas en territorio ocupado.

Cuando fue liberado en 2025, su peso había pasado de unos 90 a 60 kilos. Tras someterse a un proceso de rehabilitación, Kulágin comenzó a relatar su experiencia en cautiverio a través del arte, utilizando un seudónimo de sonoridad más ucraniana: Maryan Bilokín.

Anteriormente hablaba ruso y no sentía una animadversión especial hacia Rusia. Sin embargo, ahora se ha pasado al ucraniano, en un compromiso personal de eliminar de su vida todo lo relacionado con Rusia.