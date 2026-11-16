Una nueva caravana de migrantes intenta salir de Honduras con destino a EE.UU.

El grupo, entre 100 y 250 personas, salió el domingo de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, en el norte del país y a unos 250 kilómetros de Tegucigalpa, tras una convocatoria difundida a través de las redes sociales.

Desde Corinto, situado en la frontera con Guatemala y a unos 360 kilómetros de la capital hondureña, los migrantes esperan poder ingresar a territorio guatemalteco y continuar su travesía hacia Estados Unidos.

Según los testimonios recogidos por los medios hondureños, los migrantes huyen de Honduras y Nicaragua porque "el sueldo no alcanza" y van hacia EE.UU "por un futuro".

Entre los integrantes de la caravana figuran hombres, mujeres y familias con niños pequeños, que emprendieron el recorrido con mochilas y otras pertenencias.

La defensora de derechos humanos, Itsmania Platero, dijo este lunes a periodistas que más de 3.000 hondureños han salido del país en caravanas migrantes durante 2026 con destino a Estados Unidos.

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Esta es la cuarta caravana migrante que sale de Honduras en 2026, después de las movilizaciones del 20 de septiembre, el 13 de octubre y el 3 de noviembre, todas con punto de partida en San Pedro Sula y con destino a Estados Unidos.

La nueva movilización se produce dos semanas después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas lograron el control legislativo, en un contexto de expectativas sobre un posible giro en las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, sustentada en deportaciones masivas.

El pasado 12 de noviembre, Trump amenazó con duplicar "inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno del país vecino no detiene lo que el mandatario calificó de "enormes caravanas" migrantes que buscan entrar en territorio estadounidense.

El mismo 12 de noviembre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió este que "ninguna" caravana migrante ha llegado a la frontera con Estados Unidos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Según fuentes oficiales, alrededor de dos millones de hondureños viven entre Estados Unidos, México, España e Italia, entre otros países.

Los migrantes, principalmente la mayoría que vive en Estados Unidos, envían remesas familiares que este año superarán los 11.000 millones de dólares, según proyecciones oficiales.