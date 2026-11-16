El suceso ocurrió el domingo en la noche en una comunidad en el municipio de Patacamaya, a unos 96 kilómetros de La Paz, donde tres personas "habrían sustraído un vehículo", dijo a los medios el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, Jorge Sologuren.

"Personas del lugar se percatan del hecho y emprenden una persecución", durante la cual, los presuntos ladrones pierden el control del vehículo y se accidentan, indicó el jefe policial.

Uno de ellos murió de forma instantánea y los otros dos fueron llevados a un hospital en Patacamaya para recibir atención médica.

No obstante, los lugareños, "enardecidos" por el robo, llegaron hasta el hospital, sacaron a los dos heridos, los golpearon y posteriormente les prendieron fuego, señaló Sologuren.

"Lastimosamente los dos han fallecido. Se encuentra todavía desarrollando labores un contingente policial y personal de inteligencia también para determinar quiénes serían los incitadores" de este suceso, explicó.

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Sologuren sostuvo que la Policía trabaja en la identificación de los tres fallecidos y aseguró que no se trató de un acto de "justicia" por mano propia, sino de "un asesinato".

Los casos de linchamiento son relativamente habituales en el área rural y en algunos barrios periurbanos de Bolivia y quienes los llevan a cabo alegan que actúan en nombre de la "justicia comunitaria", reconocida en la Constitución vigente desde 2009.

Sin embargo, las autoridades explicaron varias veces que ese sistema judicial no admite castigos brutales.