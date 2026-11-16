Los doce "espacios temporales de aprendizaje" están instalados en las comunidades ubicadas cerca al epicentro del fuerte temblor, donde aún se registran réplicas, en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas, situadas en la península de Azuero.

"Lo llamamos espacios amigables de niños y niñas o espacios seguros. Aquí los niños y la comunidad en su conjunto vienen porque sienten que están apoyados, que tienen alguien que les brinda esos primeros auxilios psicológicos que les permite expresar las emociones", dijo a EFE la representante de UNICEF en Panamá, Olga Isaza, tras hacer un recorrido este lunes por las zonas afectadas.

El pasado 9 de octubre, el terremoto con epicentro en la península de Azuero, una zona rural y de población envejecida, causó la destrucción de centenares de casas, hospitales y escuelas y dejó durmiendo en las calles a miles de vecinos, además de cerca de una treintena de personas heridas y tres fallecidas.

Según UNICEF, unos 16.148 niñas, niños y adolescentes fueron afectados por el sismo, en especial porque más de seiscientas escuelas rurales resultaron perjudicadas, lo que generó "importantes desafíos para la continuidad educativa y el bienestar de la niñez en las provincias más impactadas".

"Los niños y las niñas se vuelven a orinar (o) dejan de dormir, no comen. Son manifestaciones del impacto que ha tenido la emergencia en ellos. Entonces, estamos acá para contenerlos, apoyarlos y sobre todo para enseñarles a las familias y a los maestros cómo manejar esas situaciones", agregó Isaza.

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A través de esa docena de "espacios amigables" -que se espera aumenten a veinticinco a finales de año- se brinda educación, apoyo psicosocial, acceso a agua, saneamiento e higiene y protección de la niñez, después del terremoto.

"Aquí tenemos un espacio de aprendizaje de emergencia para los niños que ya no tienen su escuela. Ofrecemos educación para que puedan continuarla y respetando su derecho al aprendizaje, que es un derecho fundamental de la niñez", señaló a EFE el embajador de la UE en Panamá, Andrea Matteo, en una comunidad golpeada.

Además de la instalación de infraestructura temporal, UNICEF y RET Internacional han capacitado a más de doscientos docentes, supervisores y personal educativo en Educación en Emergencias y Apoyo Psicosocial, al fortalecer la capacidad del sistema educativo para responder a las necesidades derivadas de la emergencia.

En alianza con Global Brigades, UNICEF también está apoyando la instalación y rehabilitación de servicios de agua, saneamiento e higiene en esos espacios amigables, mientras los menores afectados continúan con su educación.