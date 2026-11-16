ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 15:55

Universidad de Cornell hará "revisión exhaustiva" de fraternidades tras violación grupal

Imagen sin descripción

Nueva York, 16 nov (EFE).- El presidente de la Universidad de Cornell (Nueva York), Michael Kotlikoff, afirmó este lunes que llevará a cabo una "revisión exhaustiva" de su sistema de fraternidades y sororidades, unos meses después de la denuncia de una exalumna por una violación grupal en una de estas residencias.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"En las próximas semanas, anunciaremos una revisión exhaustiva de nuestro sistema de fraternidades y hermandades, así como su relación con la vivienda y la vida residencial. Esta revisión analizará su futuro en Cornell", explicó Kotlikoff en un comunicado.

Además, el presidente anunció que la universidad ha ampliado las opciones de eventos sociales "que no giran en torno al alcohol, especialmente por la noche", ha puesto en marcha un programa piloto de transporte nocturno y está invirtiendo en Collegetown, el barrio ubicado junto al centro en Ithaca, donde se ubica uno de sus campus.

Durante las protestas posteriores al estallido del caso, los alumnos denunciaban que el sistema de fraternidades domina gran parte de la actividad social de los estudiantes.

Esta es la primera vez que el presidente de este centro de élite se pronuncia desde que el claustro de profesores aprobó una moción de desconfianza, no vinculante, contra la gestión de la directiva.

"Sé que muchos en nuestra comunidad han perdido la confianza en la capacidad de la administración de Cornell para prevenir y responder a la violencia sexual", reconoció en el comunicado.

La alumna, que usa el seudónimo 'Jane Doe' para proteger su identidad, acusó al centro de no haber investigado suficiente cuando en 2024 denunció haber sido violada durante horas por siete estudiantes en una casa de fraternidad en el campus.

Kotlikoff se comprometió a "realizar cambios" en la forma en la que la universidad investiga y juzga la mala conducta sexual, basado en el informe que la revisión independiente que está llevando a cabo la exfiscal general adjunta de EE.UU. Sally Yates.

De hecho, según dijo, ha solicitado a la vicerrectora Kavita Bala que colabore con el profesorado y las asambleas para establecer un nuevo centro académico en Cornell dedicado a la investigación y la formación en la prevención de la agresión sexual en el campus.

La directiva se reunirá esta tarde con algunos estudiantes y entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre se llevarán a cabo sesiones de diálogo para el profesorado y el personal administrativo de todo el campus.

Lo
más leído
del día

01
Política
Fotos inéditas de la “suite” que Santiago Peña deberá abandonar
Ver más
02
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
03
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
04
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
05
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más

Te puede interesar