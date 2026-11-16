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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 11:30

Universidades francesas piden a la clase política un proyecto de futuro para los jóvenes

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París, 16 nov (EFE).- Unos 90 responsables de universidades y centros de educación superior franceses reclamaron este lunes al presidente, Emmanuel Macron, al Gobierno y al Parlamento que recuperen la capacidad de alcanzar acuerdos y construyan un proyecto de futuro que sitúe en el centro de las políticas públicas a los jóvenes, atenazados por el "miedo" que avanza en la sociedad.

Por EFE
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"Francia no necesita más miedos. Necesita confianza, justicia, perspectivas y una ambición colectiva", aseguraron los firmantes de una carta abierta publicada este lunes, en la que instaron a las autoridades a dejar atrás la confrontación política permanente y recuperar el compromiso y la capacidad de construir un proyecto común a seis meses de las elecciones presidenciales.

Los firmantes, entre ellos presidentes de universidades y directores de instituciones de educación superior, explicaron que ese miedo al futuro que atenaza a los jóvenes es el que alimenta las protestas estudiantiles que sacuden los institutos y universidades desde finales de septiembre en demanda de más recursos.

Un miedo que, según explican, está también detrás del aumento de los insultos y las amenazas, incluidas las de muerte que reciben responsables académicos en esta ola de movilización estudiantil que reclama 10.000 millones de euros para mejoras escolares.

"Nos negamos a ceder al miedo", afirmaron en la carta, difundida por France Universités, la organización que representa a las universidades francesas, y en la que mencionaron también la agresión con arma blanca sufrida por un vicepresidente de una universidad pública de Versalles, a las afueras de París, en su propio despacho el viernes pasado.

Los responsables académicos advirtieron de que el miedo al eApobrecimiento, la exclusión, los cambios tecnológicos, la deuda, el cambio climático y los conflictos internacionales se ha convertido en uno de los principales motores de la sociedad francesa.

A su juicio, estas inquietudes se ven alimentadas por los desafíos reales del país y por un debate público dominado por los enfrentamientos políticos y las estrategias electorales a corto plazo.

"La política no puede limitarse a gestionar las urgencias, contener los déficits o evitar lo peor", sostuvieron los firmantes, que reclamaron situar la esperanza y la ambición colectiva en el centro del debate público.

Defendieron un modelo de sociedad en el que las oportunidades no dependan del lugar de nacimiento, con un acceso efectivo a la educación, la formación y el conocimiento, así como una mayor protección de los sectores vulnerables y de los servicios públicos.

En su misiva, alertaron de que las nuevas generaciones tendrán que afrontar el endeudamiento público, el cambio climático y las transformaciones tecnológicas, al tiempo que encuentran crecientes dificultades para acceder a la vivienda, los estudios y el empleo.

"No podemos transmitirle como único legado una acumulación de limitaciones y miedos", insistieron, y pidieron que la juventud se convierta en una prioridad nacional en ámbitos como la educación superior, la vivienda, la salud, el empleo y la transición ecológica.

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