A través de un comunicado difundido tras una nueva reunión de su Comité de Política Monetaria, la autoridad económica puntualizó este lunes que la inflación interanual llegó en octubre a 4,87 % y detalló que el aumento refleja principalmente la subida de alimentos y tarifas, sin observarse una generalización a otros precios de la economía.

"Las expectativas de inflación permanecen en torno a la meta en el Horizonte de Política Monetaria: el promedio de las encuestas se ubica en 4,7 %, mientras que las de analistas se sitúan en 4,57 % y las de operadores financieros, en 4,6 %", añadió.

Por otra parte, apuntó que, a nivel global, los precios de las materias primas -principalmente el petróleo- moderaron recientemente las presiones observadas en octubre.

Más allá de esto, agregó que persisten riesgos vinculados a la evolución de los precios de la energía y los alimentos y a condiciones financieras internacionales más restrictivas, en un contexto de fortalecimiento internacional del dólar.

"En la región se identificó un incremento en los indicadores de riesgo soberano y una mayor volatilidad de las monedas", explicó el Comité de Política Monetaria.

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De acuerdo con esto, subrayó que las proyecciones indican que la variación interanual del Indice de Precios del Consumo se ubicará transitoriamente por encima de la meta en los próximos meses, "reflejando el traspaso de los incrementos ya ocurridos en los precios del petróleo y algunos alimentos".

"Estos aumentos se mantienen acotados a pocos productos de la canasta, sin observarse presiones inflacionarias generalizadas. La inflación se mantendría dentro del rango de tolerancia de 3 % a 6 % y comenzaría a descender durante el próximo año, retornando a la meta de 4,5 % anual en el Horizonte de Política Monetaria", indicó.

Por otra parte, explicó que el Comité de Política Monetaria evaluó que el balance de riesgos a la trayectoria esperada de la inflación se mantiene equilibrado, "aunque persiste un elevado nivel de incertidumbre asociado, entre otros factores, a las tensiones geopolíticas y a los riesgos climáticos".

También, consideró que el incremento de la TPM dispuesta en la reunión anterior "se está transmitiendo adecuadamente a las tasas de mercado" y decidió por unanimidad mantenerla en 6 %.