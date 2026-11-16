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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:10

Wall Street abre en rojo arrastrado por el sector tecnológico y la crisis de Nvidia

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Nueva York, 16 nov (EFE).- Wall Street abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,4 %, mientras que el Nasdaq cedía un 1,53 %, arrastrados por las ventas en el sector tecnológico a raíz de la crisis de Nvidia.

Por EFE
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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 207 puntos, hasta los 52.140; el selectivo S&P 500 restaba un 0,99 %, hasta los 7.486 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía un 1,53 %, hasta las 24.751 unidades.

Las ventas en el sector tecnológico lastraban especialmente a Nvidia, cuyos títulos restaban un 1,47 % en medio de la crisis desatada tras la dimisión de su cofundador y hasta ahora consejero delegado, Jensen Huang.

Huang dimitió la semana pasada tras revelarse que había mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria china, acusada por Estados Unidos de espiar para Pekín, y con dos trabajadoras de la empresa que lideraba. Las acciones de la firma perdieron más de un 12 % la semana pasada.

También arrancaron en rojo otras acciones relacionadas con la IA, como Micron (-6,42 %), Intel (-5,63 %), Broadcom (-4,38 %) y AMD (-2,41 %).

Entretanto, los inversores siguen de cerca la salida a bolsa de Anthropic, creadora del asistente Claude.

La empresa prepara una oferta pública de venta (OPV) con la que busca captar hasta 64.400 millones de dólares mediante la colocación de 825 millones de acciones a un precio inicialmente previsto de entre 70 y 78 dólares.

Según Bloomberg, el fuerte interés de los inversores ha llevado a los bancos colocadores a estudiar un precio de salida superior al rango previsto, lo que podría elevar la valoración de Anthropic hasta los 1,5 billones de dólares.

La operación, cuyo precio definitivo se espera para el miércoles y cuyo debut bursátil está previsto para el jueves, supondrá una importante prueba del apetito de Wall Street por la IA.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas retrocedía un 1,98 %, hasta los 86,81 dólares el barril. El oro se devaluaba un 0,28 %, hasta los 3.875 dólares la onza, y la plata un 4,12 %, hasta los 47,09 dólares la onza.

El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años perdía 2,6 puntos básicos, hasta el 5,127 %.

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