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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 10:55

Warren Buffett dona 5.500 millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway

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Nueva York, 16 nov (EFE).- ​El inversor estadounidense Warren Buffett anunció este lunes la donación de acciones de Berkshire Hathaway valoradas en unos 5.500 millones de dólares a cuatro fundaciones filantrópicas de su familia, en el marco de su tradicional mensaje previo al Día de Acción de Gracias.

Por EFE
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Buffett, de 96 años y presidente emérito del conglomerado, convertirá 6.150 acciones de clase A en 9.225.000 títulos de clase B para distribuirlos entre las entidades. La Fundación Susan Thompson Buffett recibirá 3.690.000 acciones; mientras que The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation y NoVo Foundation obtendrán 1.845.000 títulos cada una.

​"La donación de hoy es coherente con el plan que he descrito anteriormente. Todas mis acciones de Berkshire serán donadas a las cuatro fundaciones, con el objetivo de aumentar las subvenciones cada año. Alcanzar este objetivo dependerá en gran medida de las condiciones del mercado bursátil entre hoy y la fecha prevista", ecribió Buffett en un comunicado.

Tras esta operación, el magnate conserva 182.140 acciones de clase A y 1.162 de clase B, una participación valorada en aproximadamente 162.000 millones de dólares.

"​Gran parte de mi buena fortuna ha llegado en forma de personas que fueron amables conmigo y no esperaban nada a cambio. Estoy agradecido con cada una de ellas", anoat el magnate en el comunicado.

CNBC apunta a que las acciones de Berkshire han subido más de un 19 % desde el inicio del cuarto trimestre y cerraron la semana pasada registrando máximos históricos durante cuatro jornadas consecutivas.

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