Yolanda Díaz retira su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La titular de Trabajo ha hecho el anuncio en redes sociales el mismo día en que el organismo elegía a su director general para los próximos cinco años, un puesto al que Díaz había decidido optar frente el actual director, el togolés Gilbert Houngbo.

"Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esa situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca en todo el mundo, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo más importante", apunta en la carta.

Díaz era la única que había llegado a la recta final de la carrera contra el ex primer ministro de Togo, ya que un tercer aspirante, el ex ministro de Relaciones Exteriores peruano Javier González-Olaechea, retiró su candidatura el pasado 2 de noviembre.

En su misiva, Díaz explica que su candidatura nació con una "convicción sencilla" y era "que la OIT debía volver a ser lo que siempre fue, la casa de la justicia social, la voz de quienes no tienen voz".

En estos meses, añade, "esa idea sencilla ha ido sumando apoyos, uno a uno, hasta reunir un respaldo amplio y sincero que nos ha permitido mirar a la victoria de frente hasta el último momento".

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Sin embargo, expone Díaz, la Secretaría General de la CSI (Confederación Sindical Internacional) y la portavocía del grupo de los trabajadores han elegido sostener la gestión actual "en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que le han impedido la libertad de voto".

Y en ese contexto, apunta su decisión de dar un "paso a un lado para preservar el sindicalismo en el que siempre me he reconocido, el que aprendí en mi casa desde niña".

Yolanda Díaz agradece en su misiva el apoyo a los gobiernos que han creído en su proyecto, al Gobierno de España "por su confianza y al Ministerio de Exteriores por su ayuda" y a los dos sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.

"Doy este paso sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive. Seguiré defendiendo el multilateralismo, el trabajo decente, el tripartismo, el derecho de huelga y la dignidad de quienes trabajan, en cualquier lugar del mundo", añade.

"Me retiro también con la alegría de saber que estábamos en el camino justo defendiendo la posición correcta, sin vender nuestros principios ni nuestros valores. El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos", concluye.

La previsión era que el Consejo de Administración de la OIT, formado por 28 representantes de gobiernos, 14 de trabajadores y otros 14 de empleadores, votara este lunes a puerta cerrada a partir de las 10:00 hora local (9:00 GMT).

Houngbo partía como favorito, no sólo porque en los organismos internacionales de la ONU sea habitual que sus jefes encadenen dos mandatos, sino además por haber recibido públicamente el apoyo de organizaciones internacionales tanto sindicales como patronales.

El 30 de octubre, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) publicaron simultáneamente comunicados de apoyo al africano, un gesto que provocó precisamente la retirada del candidato de Perú.

Díaz presentó su candidatura en julio y desde un principio apostó por señalar los problemas que según ella acucian a la centenaria agencia, para prometer que bajo su dirección se podría avanzar, por ejemplo, en una mayor democratización.

Señaló que la OIT vive una crisis no sólo fruto de sus problemas financieros por el descenso en la contribución de miembros como Estados Unidos, sino también por deficiencias que fragmentan su capacidad de acción frente a actores como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La OIT forma parte del sistema de Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) pero nació antes que él, en 1919, como parte de las decisiones del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

Con sede en Ginebra, la organización ha tenido 11 directores generales a lo largo de su historia, todos hombres y ninguno español, aunque sí uno latinoamericano, el chileno Juan Somavía (1999-2012).

El próximo mandato comenzará el 1 de octubre de 2027 y concluirá el 30 de septiembre de 2032.