Zoox incorpora sus taxis autónomos a Uber en Las Vegas para competir con Waymo y Tesla

Los usuarios de Uber podrán viajar en los vehículos autónomos de Zoox, sin coste adicional, cuando soliciten determinadas modalidades de transporte, aunque inicialmente no podrán seleccionar directamente estos automóviles.

Los robotaxis de Zoox, diseñados específicamente para transportar pasajeros sin conductor, carecen de volante y pedales y disponen de cuatro asientos enfrentados.

El servicio cubre zonas turísticas de Las Vegas, incluido el Strip, el centro de la ciudad y el distrito de las Artes.

Zoox y Uber también anunciaron un acuerdo plurianual con MGM Resorts International para mejorar los puntos de recogida y llegada de pasajeros en los establecimientos del grupo hotelero.

Las compañías prevén ampliar su colaboración a Los Ángeles en 2027, después de que Zoox inicie allí sus operaciones a través de su propia aplicación, previsiblemente antes de que termine 2026.

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La iniciativa intensifica la competencia en el mercado estadounidense de taxis autónomos, donde Waymo ya opera comercialmente en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Austin, Atlanta y Miami.

Waymo también comenzó a ofrecer viajes autónomos al público en Las Vegas en septiembre.

Por su parte, Tesla inició en septiembre los viajes comerciales con su Cybercab, un vehículo autónomo de dos plazas sin volante ni pedales, en zonas limitadas de Austin (Texas).

Tesla también ofrece servicios de robotaxis con vehículos Model Y en varias ciudades estadounidenses, aunque todavía no ha iniciado operaciones comerciales en Las Vegas.