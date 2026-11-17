Cantero, que tiene 25 años de experiencia en el Ministerio Público y ejerce como fiscal adjunta en materia penal desde 2015, quedó al frente de la Fiscalía por designación del propio Rolón. La designación de un nuevo fiscal general se inicia con una convocatoria abierta del Consejo de la Magistratura que presentará una terna de candidatos, entre los que el presidente elegirá a uno que luego debe ser ratificado por el Senado.

"Estoy totalmente comprometida con el país y con esta institución", dijo Cantero a periodistas, aunque reconoció que sus primeras palabras no pueden considerarse "un discurso", puesto que no sabe cómo interpretarán los poderes del Estado su designación por parte Rolón.

"Mañana voy a estar acá encargada de despacho y creo que mañana me voy a interiorizar, pero no puedo dar futurología, no sé hasta cuándo", añadió.

Rolón, que juró el cargo en marzo de 2023 para un periodo de cinco años, renunció este martes, después de que legisladores de la Cámara Baja lo acusaran de una presunta “conducción deficiente de la investigación” sobre Ueno bank.

También lo acusaron de retener “durante siete meses” una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el expresidente Santiago Peña, destituido el 6 de noviembre en un juicio político y bajo arresto domiciliario por el caso.

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La dimisión se produce en medio de la crisis política que ha desatado en el país la intervención de Ueno, comunicada por el Banco Central (BCP) el pasado 3 de noviembre y que afectó a millones de clientes, entre ellos distintas instituciones públicas que depositaron sus recursos en ese banco durante el mandato de Peña.