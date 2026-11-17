La denominada Iniciativa Mundial sobre Protección en el Mar 2.0, desarrollada junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y Unicef, reclama una mayor cooperación internacional para salvar vidas y reforzar la protección de refugiados y migrantes antes, durante y después de las travesías.

La medida tiene como prioridades reforzar las capacidades de búsqueda y rescate y garantizar desembarcos seguros, mejorar la recopilación de datos, facilitar el acceso temprano a protección y ampliar las vías legales y seguras.

ACNUR reclamó también una mayor cooperación entre los Estados y otros actores implicados y recordó que salvar vidas en el mar y garantizar el desembarco en un lugar seguro son obligaciones legales y un "imperativo humanitario".

"Cada vida perdida en una peligrosa travesía marítima es un duro recordatorio de la urgente necesidad de una acción más fuerte, predecible y mejor coordinada", afirmó la directora de Protección Internacional y Soluciones de ACNUR, Elizabeth Tan, en un comunicado.

"La protección no puede comenzar únicamente cuando una embarcación está en peligro ni puede terminar cuando las personas llegan a tierra", añadió Tan.

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Entre las rutas que preocupan a ACNUR figura la que conecta África occidental con Canarias, donde los últimos datos del Ministerio español del Interior elevan a 11.037 las llegadas irregulares a Canarias durante la primera quincena de noviembre, en pleno repunte de una ruta que acumulaba hasta el día 15 un total de 24.364 personas llegadas en 2026, un 65,9 % más que un año antes.

Sólo el pasado sábado, el archipiélago recibió a 1.580 migrantes en quince cayucos, el mayor número de rescates registrado en una sola jornada en los 32 años de historia de esta ruta, mientras otros 1.261 desembarcaron el domingo únicamente en la isla de El Hierro.

ACNUR considera el corredor atlántico hacia Canarias "una de las rutas marítimas más peligrosas", con más de 1.200 personas muertas o desaparecidas durante 2025 y cerca de 600 en lo que va de este año.

El problema se extiende, sin embargo, a corredores marítimos de todo el mundo.

Entre enero y septiembre de 2026, las muertes y desapariciones registradas en las rutas hacia Europa aumentaron cerca de un 20 %, al pasar de unas 2.100 en el mismo periodo de 2025 a alrededor de 2.500 este año.

En la ruta del Mediterráneo oriental, los fallecidos y desaparecidos crecieron cerca de un 80 % entre enero y octubre respecto al mismo periodo del año anterior.

En el Mediterráneo central se registraron más de 1.000 muertos o desaparecidos pese a que las llegadas se redujeron más de la mitad, desde unas 60.000 hasta 27.000.

La agencia de la ONU destacó también la ruta oriental hacia Yemen, donde 922 personas murieron o desaparecieron en 2025 y un solo naufragio dejó al menos 139 víctimas el pasado octubre.

En la bahía de Bengala y el mar de Andamán, en el noreste del océano índico, cerca de 900 refugiados rohinyás murieron o desaparecieron durante 2025, el año más mortífero registrado en esa ruta, mientras otros 822 casos se contabilizaron hasta octubre de este año.

ACNUR advirtió de que muchas de estas travesías se realizan en embarcaciones sobrecargadas y no aptas para navegar, con cantidades insuficientes de agua, comida, combustible o atención médica.

Además del riesgo de naufragio, refugiados y migrantes pueden enfrentarse durante sus desplazamientos a trata de personas, secuestros, extorsión, violencia y explotación.