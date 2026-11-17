A José Díaz Rivera, de 89 años y que fue alcalde de Salinas entre 1976 y 1985, se le impuso un cargo por actos lascivos, en violación al artículo 133(a) del Código Penal, y otro por maltrato de menores, en violación del artículo 53(a) de la Ley 57-2023, detalló Justicia en un comunicado de prensa.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado de 3 octubre cuando Díaz Rivera, de 89 años, presuntamente hizo varios acercamientos de índole sexual hacia la menor durante una visita a una residencia, detalló Justicia en la nota.

La agente Sheila Dones, adscrita a la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Policía de Puerto Rico, consultó el caso con la fiscal Naomi Maldonado Pagán, quien presentó los mencionados cargos.

El juez Ángel Rodríguez Díaz, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, determinó causa para arresto por ambos cargos e impuso una fianza global de 26.000 dólares.

La fianza fue parcialmente prestada por el expolítico mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio y un fiador privado, por lo que el imputado quedó bajo supervisión electrónica.

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La vista preliminar fue señalada para el próximo 23 de noviembre.